Ancelotti asegura que "hay que respetar" la regla en el penalti de Julián Álvarez

Madrid, 14 mar (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, pasó página de todo lo ocurrido en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, centrado ya en su siguiente capítulo en la competición, ante el Arsenal, y se limitó a decir sobre el penalti de Julián Álvarez anulado en la tanda que "hay que respetar" la regla.

La UEFA expresó en un comunicado el jueves que el delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez tocó dos veces el balón en el lanzamiento del penalti, que el árbitro polaco Szymon Marciniak anuló a instancias del VAR en la tanda del Metropolitano.

Ancelotti no quiso opinar sobre si se debe modificar la norma en caso de que, como Julián, no haya voluntariedad y se deba repetir el lanzamiento. "No tengo ni idea de lo que haría porque no estoy en este sitio", aseguró sin querer interpretar el papel de los encargados de revisar el reglamento FIFA.

Pero el técnico italiano fue contundente y breve en su opinión sobre la acción de la polémica. "Hay esta regla y hay que respetarla", aseguró.

"Para nosotros el partido se ha acabado y estamos contentos de estar en cuartos de final. Todo lo que pasa alrededor de este partido no lo vemos, estamos focalizados en el de mañana que cierra un periodo largo con muchos partidos. Queremos cerrarlo bien para irnos a la pausa de partidos de selecciones en buena dinámica", sentenció, pasando página. EFE