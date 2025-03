Acciones chinas registran su mayor repunte en dos meses

(Bloomberg) -- El índice bursátil de referencia de China registró el viernes su mayor repunte en dos meses y las ganancias fueron lideradas por las acciones de consumo ante las expectativas de un mayor apoyo político para el sector.

El índice CSI 300 cerró con una ganancia del 2,4%, su mayor nivel desde mediados de diciembre. Funcionarios del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Comercio, del banco central y de otros organismos gubernamentales tienen previsto celebrar el lunes una conferencia de prensa sobre las medidas para impulsar el consumo. Un indicador de las acciones chinas que cotizan en Hong Kong cerró el día con un alza del 2,8%.

“La conferencia de prensa sobre el impulso del consumo avivó las expectativas sobre el apoyo político”, dijo Shen Meng, director del banco de inversión Chanson & Co., con sede en Pekín. “Pero si no se proporcionan detalles sobre el aumento de los ingresos, ese optimismo puede debilitarse en cierta medida”.

Las ganancias del viernes en el mercado de valores de China reflejan signos de un renovado optimismo sobre el estímulo político después de que el gobierno estableciera un ambicioso objetivo de crecimiento económico de alrededor del 5% para este año en la reunión anual del Congreso Nacional del Pueblo de este mes. En una señal temprana de que el repunte de las acciones chinas impulsado por la tecnología de este año podría estar ampliándose, los 10 indicadores sectoriales del CSI 300 subieron el viernes.

Se espera que las autoridades informen a los medios de comunicación sobre políticas como las de subvencionar un programa de canje de consumidores y los esfuerzos para fortalecer la red de seguridad social que incluyen mejores servicios de cuidado de niños y de atención a personas mayores, según Ken Chen, analista de KGI Securities.

El regulador financiero de China también se comprometió a desarrollar la financiación al consumo, lo que incluye animar a los bancos a acelerar la concesión de préstamos personales, según un comunicado. Se comprometió a aumentar el apoyo financiero a sectores como el comercio minorista, alojamiento, alimentación, turismo, educación y salud.

Por otro lado, las acciones bancarias chinas subieron, ya que los inversionistas se posicionaron ante una posible reducción del coeficiente de reservas obligatorias de los bancos, lo que liberaría más fondos para préstamos. Las ganancias se produjeron después de que el banco central del país reiterara el jueves su compromiso de reducir dicho coeficiente y las tasas de interés en el momento adecuado para apoyar el crecimiento.

