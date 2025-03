400 olímpicos instan al próximo presidente del COI a hacer del clima su prioridad

Madrid, 13 mar (EFE).- Cuatrocientos deportistas olímpicos han instado a los siete candidatos a presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) a hacer del clima "su máxima prioridad" y han solicitado una reunión con el ganador de las elecciones del 20 de marzo para discutir cómo el Movimiento Olímpico puede reforzar la lucha contra la crisis climática.

Los firmantes, entre ellos 65 campeones olímpicos, representan a más de 89 países de los cinco continentes.

Entre ellos figuran los abanderados españoles en París 2024, el piragüista Marcus Cooper y la regatista Támara Echegoyen, y numerosos multimedallistas olímpicos como la nadadora australiana Emma McKeon, la ciclista colombiana Mariana Pajón, la atleta dominicana Marileidy Pulido o el piloto alemán de bobsleigh Thorsten Margis.

El día 20 el COI elegirá a su próximo presidente entre siete candidatos: el español Juan Antonio Samaranch, el jordano Feisal al Husein, la zimbabuense Kirsty Coventry, el japonés Morinori Watanabe, el británico Sebastian Coe, el francés David Lappartient y el sueco-británico Johan Eliasch.

Entre ellos, Eliasch es quien ha hecho en su programa una defensa más clara del olimpismo como aliado de la protección del medio ambiente. Es presidente de la Federación Internacional de Esquí, el deporte estrella de los Juegos de invierno, cuyo futuro está amenazado por la crisis climática. El COI calcula que a mitad de siglo la lista de países con capacidad para organizarlos quedará reducida a diez.

Deportistas británicos tomaron la iniciativa de recabar firmas tras los incendios forestales de enero en Los Ángeles, sede de los próximos Juegos Olímpicos en 2028.

Su carta a los candidatos a presidente del COI subraya la realidad del cambio climático y afirma que sus efectos "ya no son una amenaza lejana, sino un daño actual y creciente para los deportes y los países que forman la familia olímpica".

Los atletas recuerdan que los fenómenos meteorológicos extremos ya están perturbando el desarrollo de los Juegos de verano y de invierno, así como al rendimiento y seguridad de los participantes.

La carta pide que se refuercen los compromisos del COI para reducir las emisiones de carbono, la promoción de la sostenibilidad en las sedes, el establecimiento de normas para los patrocinadores contaminantes y el uso de la plataforma del COI para abogar por la acción medioambiental.

Hanna Mills, doble campeona olímpica de vela y una de las impulsoras de la iniciativa, afirmó que es la primera vez que tantos deportistas "hablan con una sola voz".

"Los terribles incendios forestales de Los Ángeles no podrían haber sido más claros: ha llegado el momento de fijar el camino para un futuro seguro y brillante. Como regatista y madre, esto me toca muy de cerca. Los Juegos Olímpicos han cumplido los sueños de muchas personas a lo largo de su historia, pero yo no puedo tener un sueño más grande que un futuro en el que mis hijos puedan prosperar", dijo.

El peruano Miguel Tudela, surfista y abanderado de su país en Tokio 2020, añadió que "proteger el planeta es el mayor reto al que se enfrentará el presidente" si desea "que continúe la alegría del deporte y el bienestar de las comunidades en general". EFE