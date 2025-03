Sara Carbonero comparte una emotiva carta para despedir a su abuela

Apenas una semana después de cumplir 100 años, la abuela materna de Sara Carbonero, Máxima Salazar, fallecía este martes. Una triste e inesperada sorpresa para toda la familia, ya que gozaba de una buena salud para su elevada edad, tanto es así que el pasado fin de semana no dudó en reunir a toda la familia para celebrar su edad.

Ahora, la periodista ha publicado una emotiva carta en su perfil de Instagram despidiéndose de ella:

"Creo que el sábado, en esa comida a la que nadie faltó para celebrar tu cumpleaños, te estabas despidiendo de todos nosotros y no lo sabíamos. Hasta eso lo hiciste impecable. También te digo que si hubiese sabido que ese sería el último abrazo, no te habría soltado. Guardaremos como un tesoro cada palabra, cada mirada, cada aplauso y tu cara de emoción al soplar las velas rodeada de tus hijos, nietos y bisnietos. Dos días después, ya no estás físicamente con nosotros. Parece un mal sueño. Es caprichoso el azar, que diría Serrat. Te vamos a extrañar siempre, siempre. Serás irremplazable y cómo duele".

Carbonero ha asegurado en sus palabras que se queda "con la sensación de haber podido disfrutar contigo hasta el último suspiro. Con tu manera de irte, sin hacer ruido, sin quejas, entre susurros, diciendo te quieros. Llena de besos y más besos. Con tu camisa preferida, la del lazo azul, bien peinada, con tus pendientes, tus zapatos, tus dos rosarios entrelazados en las manos", ha desvelado.

Unas palabras emocionantes, que Sara ha compartido con toda su comunidad de seguidores y despedir a una de las mujeres más importantes de su vida: "Gracias también por dejarnos el mejor recuerdo posible, esperamos que tú también sonrías con la cantidad de aventuras que has coleccionado en tus 100 años de vida plena. Te imagino en un lugar de paz con un libro en la mano, con el abuelo recibiéndote con los brazos abiertos y pendiente de cómo va todo por aquí abajo. Vuela alto, abuelita. Cuídanos desde donde estés porfa porque te vamos a seguir necesitando. Mucho. Vivirás siempre en mí, somos una. Solo muere lo que se olvida", ha concluido.