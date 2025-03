Marc Márquez insiste en que "hay que tener los pies en el suelo

Redacción deportes, 13 mar (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), dominador absoluto del Gran Premio de Tailandia, ha insistido en la conferencia previa al inicio del Gran Premio de la República Argentina de MotoGP, en el circuito de Termas de Río Hondo, que "hay que tener los pies en el suelo".

"Iremos entendiendo durante el fin de semana dónde estamos, por supuesto que hemos arrancado el campeonato de la mejor manera posible en Tailandia, con esta doble victoria que es muy importante, pero la gente habla mucho y hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando de la misma manera que lo hemos hecho en Buriram", comentó Marc Márquez.

"Aquí en Argentina a lo largo de los años he podido pilotar bien, pero también he cometido errores, así que ya veremos si somos capaces de arrancar de la manera correcta desde el primer libre, porque así será más fácil el fin de semana", continuó el líder del mundial 2025.

Y explicó que "una de las principales características de este gran premio es que durante el mismo van mejorando las condiciones y el agarre en la pista y por eso tienes que ir modificando tu estilo de pilotaje en consonancia con las variaciones que se producen y también donde se sitúan los nuevos límites".

"El balance que tenemos con la Ducati me encanta, está funcionando en cualquier condición, cuando desliza o cuando el agarre es mayor y en mi caso cuando desliza me siento muy cómodo", destacó Márquez.

Y fue más lejos al reconoce que se sentía "muy bien" y que se encontraba "relajado y cómodo con el equipo, que es súper importante. La comunicación fluye de maravilla y me siento relajado y bien en todos los aspectos, pero aún quedan 21 carreras por delante, así que tenemos que continuar en la misma línea".

Una vez más y tras escuchar las palabras de Jorge Martín, el ocho veces campeón del mundo de motociclismo recordó que "a Jorge le dije y le repito que respete su cuerpo, y es lógico que no esté en Austin, pues es un circuito muy duro físicamente, así que lo mejor que puede hacer es recuperarse de la mejor manera posible sin forzar más de lo necesario".

En lo que al cambio de neumáticos de Michelin a Pirelli en 2027 se refiere, explicó: "como piloto yo ya he experimentado el paso de Bridgestone a Michelin y debo decir que a mi no me gusta cambiar, no de Michelin a Pirelli, que seguro que el Pirelli será un buen neumático, pero siempre que cambias hay un período de adaptación de los fabricantes a los neumáticos, al estilo de pilotaje".

"Todos recordamos que cuando Michelin llegó aquí hubo una serie de caídas extrañas, como cuando llegó Bridgestone por primera vez y por eso desde el punto de vista del piloto a mí no me gusta, pero es la decisión del campeonato y hay que respetarla, pero también hemos de dar las gracias a Michelin porque ellos han evolucionado de una manera muy buena los neumáticos y están teniendo muy buenas prestaciones", comentó Marc Márquez, quien dijo que en la vuelta que dio por la mañana al circuito, lo encontró "bien". EFE