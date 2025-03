JPMorgan dice que es probable que lo peor de la corrección bursátil de EE.UU. haya pasado

(Bloomberg) -- Lo peor de la corrección de la renta variable estadounidense puede haber terminado ya que los mercados de crédito indican un menor riesgo de recesión, según JPMorgan Chase & Co.

Los mercados crediticios, que han demostrado tener razón en múltiples ocasiones durante los dos últimos años, “desestiman una vez más los riesgos de recesión en Estados Unidos más que los mercados de renta variable o de tasas de interés”, escribieron estrategas como Nikolaos Panigirtzoglou y Mika Inkinen en una nota fechada el miércoles.

Mientras que las empresas de pequeña capitalización, más susceptibles al crecimiento interno, están descontando una probabilidad del 50% de recesión en EE.UU., la deuda implica una probabilidad del 9% al 12%, según el análisis de JPMorgan. Los mercados de tasas de interés y de materias primas muestran expectativas similares a las de la renta variable, según se desprende.

La opinión de JPMorgan ofrece cierto alivio a los inversionistas tras el creciente temor de que la contracción de la mayor economía del mundo empujara a las acciones cerca del territorio de corrección. Esta misma semana, analistas de varios bancos, entre ellos Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc., rebajaron sus perspectivas sobre la renta variable estadounidense debido a preocupaciones sobre el crecimiento, mientras que los analistas de mercado, entre ellos Ed Yardeni, han moderado las previsiones alcistas para 2025.

Las fluctuantes políticas comerciales del presidente Donald Trump, junto con los continuos recortes de empleo del gobierno, han hecho que los mercados entren en una espiral: el índice S&P 500 ha caído casi un 9% desde su máximo histórico en febrero, mientras que las acciones tecnológicas entraron en corrección.

La reciente caída parece estar más impulsada por ajustes de posiciones de fondos cuantitativos y menos por gestores fundamentales o discrecionales que reevalúan los riesgos de recesión en EE.UU., escribieron los estrategas de JPMorgan.

Algunos fondos de cobertura multistrategia se enfrentan a su mayor desafío desde los primeros días de la pandemia en medio de una liquidación del mercado que les obliga a deshacer operaciones masivas a un ritmo feroz. El especialista en macrofondos de cobertura Brevan Howard Asset Management está recortando la cantidad de riesgos que sus operadores pueden asumir en medio de una caída del desempeño que anuló las ganancias del año pasado.

Aun así, el mercado puede recibir cierto apoyo de las continuas entradas a fondos cotizados en bolsa. Las acciones también pueden beneficiarse de las posibles compras de fondos de inversión y fondos de pensiones de prestaciones definidas de EE.UU. como consecuencia del reequilibrio de fin de mes o de trimestre, así como de algunos inversionistas de fondos soberanos, los que podrían ascender a alrededor de US$135.000 millones, según los estrategas de JPMorgan.

“Si los ETF de renta variable estadounidense siguen registrando entradas de capital como hasta ahora, es muy probable que la mayor parte de la corrección actual del mercado de acciones estadounidense haya quedado atrás”, afirmaron.

