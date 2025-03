Josh Allen, 'quarterback' de Bills, dice que no necesitaba ser el mejor pagado de la NFL

Redacción Deportes, 13 mar (EFE).- Josh Allen, 'quarterback' de los Buffalo Bills, afirmó que aunque estaba a su alcance no estuvo en su mente convertirse en el jugador mejor pagado de la NFL para no afectar el tope salarial de su equipo.

"No buscaba acabar con ellos en el nuevo contrato, se lo dije a mi agente. Pensé, si afecta el tope salarial hay que buscar la manera de evitarlo. Ambas partes cooperamos para cambiar diferentes aspectos y tuvimos una negociación bastante tranquila, eso es lo que puedo decir", dijo el pasador sobre su extensión de contrato.

El pasado domingo Allen alargó su compromiso con los Bills por seis años y 330 millones de dólares, lo que le dará 55 millones por temporada, cinco millones menos que Dak Prescott, mariscal de campo de los Dallas Cowboys, quien es el jugador mejor remunerado en la historia de la NFL, cantidad que Allen dijo, no vio necesidad de igualar.

"Es raro decirlo, pero ¿qué van a hacer cinco millones más por mi vida que no pueda hacer ahora? No me parece una locura. Vivo bastante bien. Tengo una casa y un auto. Estoy muy bien", señaló el Jugador Más Valioso de la temporada 2024 de la NFL.

El pasador de 28 años está empatado en el segundo lugar de los jugadores mejor pagados junto con los mariscales de campo Joe Burrow, de Cincinnati Bengals; Jordan Love, de Green Bay Packers; y Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars.

El nuevo contrato de Allen representa el 19.7 por ciento del total del tope salarial total de su equipo.

Este cuantioso acuerdo, si bien es un premio al rendimiento mostrado desde que fue seleccionado por los Bills en la primera ronda del Draft 2018, no es algo que lo relaje en la búsqueda de su objetivo que es ganar un Super Bowl, un sueño que tiene desde pequeño.

"Desde mis 8 años estaba entusiasmado con llegar a la NFL. Creo que lo único que he querido hacer en mi vida es jugar fútbol americano. Este acuerdo no significa que deje de esforzarme.

Tengo que encontrar la manera de ayudar al equipo a superar ese obstáculo y ganar un Super Bowl. Es lo único que pienso, traer un trofeo Lombardi a esta ciudad", concluyó. EFE