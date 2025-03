Jorge Martín se perderá también el G.P. de Austin y es duda para Catar

Redacción deportes, 13 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), vigente campeón del mundo de MotoGP, no disputará la carrera de Estados Unidos, en Austin, tercera prueba del calendario, y será duda para la siguiente, el Gran Premio de Catar, según confirmó él mismo este jueves en una videoconferencia.

Lesionado durante la pretemporada, Martín compareció por videoconferencia en la rueda de prensa con los pilotos presentes en el Gran Premio de Argentina de MotoGP -que se disputa este fin de semana en Termas de Río Hondo (noroeste del país)-, y declaró sentirse "muy contento" de participar de manera virtual en este encuentro, aunque reconoció que "es un sufrimiento encontrarse en esta situación".

"No sé si podré estar en Catar y antes me gustaría hacer test antes de volver a la competición porque no me siento muy bien", explicó el piloto madrileño, quien señaló que su director deportivo, Massimo Rivola, estaba buscando las posibles opciones.

El de Argentina es el segundo Gran Premio de la temporada que se pierde el vigente campeón del mundo, que ya se ausentó en el Gran Premio de Tailandia.

Martín encadenó dos intervenciones consecutivas a raíz de lesiones sufridas en pretemporada: el 7 de febrero tuvo que pasar por quirófano para operarse de la mano derecha y del pie izquierdo; y a finales de mes para corregir la "fractura compleja del radio, algunos huesos del carpo del lado izquierdo y una fractura ipsilateral del calcáneo".

"La verdad es que es duro verlo desde casa", reconoció Martín, quien insistió en que seguirá así hasta que se encuentre "plenamente recuperado".

En ese sentido, recordó lo que le aconsejó otro campeón, el también español Marc Márquez: "Voy a escuchar a mi cuerpo, como dice Marc, y volveré cuando me encuentre al ciento por ciento".

"Espero que Aprilia pueda mejorar un poco para acabar en el podio, aunque me siento mal por no poder estar en pista", insistió.

Márquez (Ducati Desmosedici GP25) llega líder al circuito de Termas de Río Hondo, escenario del Gran Premio de la República Argentina de MotoGP, que es muy de su agrado, aunque en él haya reflejado 'resultados encontrados'.

El ocho veces campeón del mundo sabe lo que es subirse a lo más alto del podio en ese escenario, pues lo hizo en hasta tres ocasiones (2014, 2016 y 2019), aunque también protagonizó situaciones controvertidas, como la que acaeció en 2015, cuando se fue por los suelos en una acción junto al italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) y que fue el comienzo de un enfrentamiento personal que persiste hasta hoy. EFE