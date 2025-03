Imanol Alguacil: "No nos merecíamos un arbitraje así"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, lamentó la mala actuación del árbitro en Old Trafford este jueves, que no dejó competir a su equipo como querían en busca de avanzar en Liga Europa, sufriendo una "cruel" eliminación en octavos de final que no supo explicar tras tantas decisiones desacertadas.

"Cruel, no sabes ni cómo explicarlo sin querer poner excusas. El United ha sido mejor. Me hubiera gustado ver a los dos equipos competir de tú a tú y no ha podido ser porque el árbitro en este caso, el único penalti que ha existido no lo ha querido pitar y ha pitado los que no han sido", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"No nos merecíamos un arbitraje así, ni el United ni nosotros, con un arbitraje neutral. Me da mucha pena por los aficionados. No ha habido partido posible porque ha sido constantemente, no solo esas decisiones que marcan, es desde el minuto 15, es continuamente. A los jugadores nada que achacar. Hemos entrado muy bien al partido. Queríamos competirlo de otra manera", añadió.

Alguacil lamentó además la lesión de Brais Méndez. "Siempre una derrota duele, pero esta sensación, un mosqueo más potente, y otra vez la lesión de Brais Méndez. Es lo peor de la derrota de hoy. El arbitraje no nos ha dejado", terminó.