Emma García se moja y confiesa, sin titubear, quién es su favorito en 'Supervivientes'

La nueva gran apuesta de ficción de Mediaset, y una de las series más esperadas de la temporada, 'La Favorita 1922', llega por fin a la pequeña pantalla. Protagonizada por Verónica Sánchez, Luis Fernández o Andrea Duro, la première de este drama de época ha tenido lugar este miércoles en el madrileño cine Capitol y, como no podía ser de otra manera, ha congregado a numerosos rostros conocidos de la cadena de Fuencarral.

Patricia Pardo y Christian Gálvez, Frank Blanco, Verónica Dulanto, Sandra Barneda, Ion Aramendi, o Emma García, que con la sonrisa que la caracteriza no ha tenido problemas en mojarse y revelar cuál de los concursantes de 'Supervivientes' es su favorito.

"Lo tengo clarísimo, Makoke, que va a ganar. Hombre, Makoke, que compañera estamos a tope con ella y además es que creo que tiene mucho para sobrevivir y para aguantar. Vamos a ver si la cabeza resiste, que yo creo que es lo más importante y además está guapísima y luciendo cuerpazo" ha comentado, mostrando así su apoyo incondicional a la colaboradora de 'Fiesta'.

Respecto a qué le está pareciendo el arranque del reality, Emma reconoce que no le ha defraudado y que está enganchada: "Fenomenal, como tiene que ser 'Supervivientes'. Un día con temporal, aquí hemos tenido temporal también, hemos sobrevivido mentalmente como hemos podido a la lluvia. Este año está que se sale, o sea, me encantan los concursantes, me encantan los supervivientes, Makoke, que ahí está fuerte, aunque pensando en esa boda y en su novio, estoy disfrutando mucho".

Y aunque su compañera en 'Fiesta' es su favorita, la presentadora también tiene muchas esperanzas depositadas en que Terelu finalmente no abandone a pesar de activar el protocolo a raíz del temporal. "Me alegro que se haya quedado. Yo hubiese activado también el protocolo si hubiese podido y tuviese el privilegio, pero tiene que aguantar porque creo que está en un momento estupendo a nivel personal y a nivel mental" asegura, aplaudiendo "cómo se ha abierto de 'quiero vivir, no quiero tener miedo y quiero probarme a mí misma'. "Muestra naturalidad que eso nos encanta de ella. Y creo que lo va a hacer bien y que de momento ya lo que ha hecho es un verdadero reto para ella" añade.