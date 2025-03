El primer adelanto de la docuserie sobre Tim Burton cuenta con Johnny Depp y Winona Ryder

Los Ángeles (EE.UU.), 13 mar (EFE).- El primer adelanto de la docuserie sobre la carrera de Tim Burton muestra los testimonios de colaboradores constantes y cercanos del director como Johnny Depp, Michael Keaton o Winona Ryder.

El tráiler de esta producción de la directora y productora Tara Wood fue difundido este jueves por el medio especializado Variety, pero aun no hay una fecha para el estreno de la producción.

La serie marca la primera vez que Burton apoya un proyecto sobre su carrera, lo que permitió que cuente con entrevistas exclusivas y un cortometraje en animación stop-motion inédito, de acuerdo con Variety.

El primer episodio de esta serie, que estará dividida en cuatro partes, se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en 2024 y seguirá la vida y obra del director de filmes como 'Batman', 'Beetlejuice', 'Edward Scissorhands' o 'The Nightmare Before Christmas', por mencionar algunas.

"Tim cuenta la historia de su vida a través de su filmografía, y el documental nos lleva en un viaje verdaderamente inspirador a través de décadas de historia cinematográfica, lleno de profundas reflexiones personales, pasiones y dificultades. ¡El reto es limitarlo a cuatro episodios!", dijo Wood en un comunicado dirigido a Variety.

En el adelanto, personalidades como Christoph Waltz, Danny Elfman, y Johnny Deep describen lo especial que es trabajar con un director como Burton, quien comenzó su carrera en 1971 y saltó a la fama en 1988 con la comedia oscura 'Beetlejuice' protagonizada por Keaton.

Esta no es la primera vez que Wood se enfrenta a la historia de un director. La documentalista exploró en el pasado la obra de Quentin Tarantino ('Kill Bill') en 'QT8: The First Eight' y en '21 Years: Richard Linklater', se adentró al universo del director de 'Before Sunrise'. EFE