El presidente polaco insta a EE.UU. a transferir armas nucleares a Polonia, según FT

Londres, 13 mar (EFE).- El presidente polaco, Andrzej Duda, ha instado al Gobierno de Estados Unidos a transferir armas nucleares a Polonia, en el marco de la OTAN, como medida disuasoria contra futuras agresiones rusas, publica este jueves el 'Financial Times'.

Duda dijo en una entrevista con este periódico que "es obvio" que el presidente Donald Trump podría reubicar en su país ojivas nucleares almacenadas actualmente en otros lugares de Europa Occidental o en EE. UU.

El dirigente polaco aseguró haber hecho esta misma propuesta al enviado especial estadounidense para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg.

"Las fronteras de la OTAN se trasladaron al este en 1999, por lo que, 26 años después, también debería haber un desplazamiento de su infraestructura hacia el este. Para mí, esto es obvio", declaró Duda.

"Creo que no solo es que haya llegado el momento, sino que sería más seguro si esas armas estuvieran ya aquí", afirmó.

Según el FT, Duda espera reactivar un proyecto de colaboración nuclear que presentó sin éxito en 2022 a la Administración del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

También consideraría una buena opción para su defensa la sugerencia de Francia de incluir a otros países bajo un "paraguas nuclear" europeo.

El periódico señala que almacenar armas nucleares en Polonia -cuyo antiguo régimen comunista albergó ojivas soviéticas durante la Guerra Fría- podría ser visto como una amenaza por el Gobierno ruso.

Frente a esto, el presidente polaco subrayó que la decisión sobre dónde desplegar el armamento estadounidense recae en Trump y recordó que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en 2023 por su cuenta que trasladaría armas nucleares tácticas a Bielorrusia, su aliado en la invasión de Ucrania.

"Rusia no dudó al trasladar sus armas nucleares a Bielorrusia. No pidieron permiso a nadie", declaró Duda.

En contra de la sugerencia de su rival político y primer ministro polaco, Donald Tusk, el presidente de Polonia descartó que su país pueda desarrollar su propio arsenal nuclear.

"Creo que se necesitarían décadas" para lograrlo, dijo Duda, quien también consideró improbable que Trump se desdiga de su compromiso reafirmado en febrero de mantener tropas estadounidenses en Polonia.

"Somos un aliado creíble de Estados Unidos y ellos tienen sus propios intereses estratégicos aquí", manifestó.

El presidente polaco también opinó que Trump no está particularmente a favor de Moscú en las negociaciones con Kiev para cesar los combates.

"Aquí no se trata de una diplomacia delicada, es un juego duro, pero, en mi opinión, no es que el presidente Trump esté siendo amable y gentil solo con Rusia. Creo que está utilizando instrumentos contra Rusia, aunque quizás no sean tan ruidosos y visibles como los que emplea contra Ucrania", mantuvo.

"Nadie ha logrado detener esta guerra hasta ahora, así que démosle una oportunidad al presidente Trump", agregó. EFE