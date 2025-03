El piloto español Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, tampoco estará en Austin

Redacción deportes, 13 mar (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), vigente campeón del mundo de MotoGP, no disputará la carrera de Estados Unidos, en Austin, tercera prueba del calendario, y será duda para la siguiente, el Gran Premio de Catar, según confirmó él mismo este jueves en una videoconferencia.

Lesionado durante la pretemporada, Martín compareció por videoconferencia en la rueda de prensa con los pilotos presentes en el Gran Premio de Argentina de MotoGP -que se disputa este fin de semana en Termas de Río Hondo (noroeste del país)-, y declaró sentirse "muy contento" de participar de manera virtual en este encuentro, aunque reconoció que "es un sufrimiento encontrarse en esta situación".

"No sé si podré estar en Catar y antes me gustaría hacer test antes de volver a la competición porque no me siento muy bien", explicó el piloto madrileño, quien señaló que su director deportivo, Massimo Rivola, estaba buscando las posibles opciones. EFE