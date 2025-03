Ejército sudanés acusa a paramilitares de matar a cinco niños en ataques "indiscriminados"

Jartum, 13 mar (EFE).- El Ejército sudanés denunció este jueves que cinco niños menores de seis años murieron y cuatro mujeres resultaron heridas por disparos "indiscriminados" perpetrados por el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra la ciudad de Al Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, en el oeste del país.

"En un intento desesperado por vengar sus pérdidas, la milicia de las FAR disparó indiscriminadamente contra zonas vitales en Al Fasher, matando a cinco niños menores de seis años", informó la 6ª División de Infantería del Ejército sudanés en un comunicado.

En la nota afirmaron que cuatro mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud para recibir el tratamiento necesario.

Este ataque se produjo tras "una operación de peinado" realizada por las fuerzas del Ejército sudanés anoche en la ciudad de Al Fasher, donde han confiscado dos vehículos de combate de las FAR.

La semana pasada, el director general del Ministerio de Salud en Darfur del Norte, Ibrahim Jater, anunció que más de 13.000 personas han muerto o resultado heridas solo en dicho estado desde el estallido de la guerra entre el Ejército y las FAR hace casi dos años.

Darfur del Norte es el único de los cinco estados de la vasta región occidental de Darfur que no está controlada por las FAR, que mantienen sitiado desde hace once meses a la capital del estado, Al Fasher, el último bastión del Ejército en la zona.

La guerra en Sudán se ha saldado con decenas de miles de muertos y ha obligado a más de doce millones de personas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país en el escenario de la peor crisis de desplazados internos del planeta, mientras que otras tres millones han buscado refugio en otras naciones. EFE