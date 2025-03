'Cholo' Simeone: "Cuando Julián apoya el pie, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha subrayado que "la pelota no se mueve ni siquiera un poquito" al momento de apoyar Julián Álvarez su pie, en el polémico penalti invalidado al equipo colchonero, durante la tanda perdida ante el Real Madrid (2-4) para quedar eliminado en octavos de final de la Champions League.

"Muchos jugadores que estaban hoy en ésta no estaban en la tandas anteriores. Oblak sí, pero Julián no y Sorloth tampoco, Correa sí, Llorente... quizá en la última de Supercopa. No es para valorar eso, hicimos un partido muy bueno", destacó el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa tras el partido de este miércoles en el Riyadh Air Metropolitano.

"Competimos de una manera increíble, pudimos ampliar el marcador en algún pasaje del partido y del alargue a favor nuestro, llegamos a los penales. Aparentemente, recién acabo de ver la imagen del penal, el árbitro dice que cuando Julián pisa el punto de penal y patea, toca la pelota con el apoyo del pie. Pero la pelota no se mueve", opinó.

"Más allá de eso y de discutir si fue gol o no fue gol, estoy orgulloso de mis jugadores. Estoy contento, sinceramente, estoy contento porque competimos de una manera ejemplar. Seguramente no le hayamos podido ganar en Champions League al Madrid, claro que no pudimos, pero la pasaron mal todas la veces. Seguro se van a acordar de nosotros por tiempo y cuando estén solo pensarán: 'Joder, estos nos la pusieron jodido siempre'", añadió el técnico colchonero, visiblemente molesto.

Además, elogió de sus pupilos haberse mostrado "con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho esfuerzo, con mucho jugar bien en equipo". "Creo que controlamos a un equipo que juega muy bien y tiene muy buenos futbolistas", dijo Simeone antes de enrocarse en la acción del penalti invalidado a la 'Araña' Álvarez por tocar el balón prematuramente.

"Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito. Imagino que si el VAR lo llamó [al árbitro]...",se pausó. "Nunca he visto que el VAR llame en un penalti, pero vale también. Quiero creer que han visto que la tocó", agregó un 'Cholo' que luego se enzarzó con un periodista, a cuenta de si los presentes en la sala de prensa habían visto o no ese doble toque ilegal de Álvarez.

Pasado ese momento surrealista, Simeone prisiguió. "La gente se va con el dolor de haber quedado afuera, sin lugar a dudas, porque todos queríamos jugar la final, pero sabiendo que su equipo lo dejó todo. Hay dos maneras de irse a dormir; una es diciendo 'qué mal jugamos, no hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer y no competimos', y hay otra: 'Di todo, loco, di todo'", argumentó el técnico rojiblanco.

"La gente estuvo todo el partido, desde anoche en el hotel, en la previa saliendo para el hotel... Fue un día muy bonito, desgraciadamente no nos tocó poder seguir en esta eliminatoria. Pero me voy en paz", recalcó Siemone a pocos días de que el Atlético se enfente al FC Barcelona durante la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

"Cuando uno queda fuera de esta manera, no es fácil digerirlo. Tenemos un grandísimo rival el domingo. Está claro que llegaremos cansados, llegaremos golpeados, llegaremos quedando fuera de una eliminatoria donde jugamos los dos partidos de la manera en que debíamos competir", resumió el 'Cholo' al respecto.

Por último, tuvo un desencuentro más leve con otra periodista que había minimizado al Real Madrid. "Estás siendo muy dura con un equipo con Mbappé, con Vinícius, con Bellingham, con Valverde, con Rodrygo, etc. y que ha ganado la Champions un par de veces. Para mí competimos contra el mejor equipo del mundo, ya lo dijo el entrenador del Liverpool el otro día", recordó Simeone para acabar su tensa rueda de prensa.