112-118. Gilgeous Alexander y los Thunder asaltan Boston

Redacción Deportes (EE.UU.), 12 mar (EFE).- Shai Gilgeous Alexander dirigió este miércoles con 34 puntos la victoria de los Oklahoma City Thunder por 118-112 en el campo de los Boston Celtics para reforzar su primera plaza en la conferencia Oeste de la NBA en un choque contra los vigentes campeones.

Los Thunder incrementaron su balance a 54-12 y volvieron a la senda del triunfo por todo lo alto tras interrumpir el lunes, contra Denver Nuggets, una racha de siete triunfos consecutivos.

Siguen volando los hombres de Mark Daigneault, que tienen el segundo mejor balance de la liga, solo mejorado por los Cleveland Cavaliers (55-10), dominadores del Este.

Gilgeous Alexander, que lidera junto al serbio Nikola Jokic la carrera por el MVP al jugador más valioso de la temporada con un promedio de 32.7 puntos por partido, anotó 34 en Boston con once de veinte en tiros de campo a los que añadió cinco rebotes y siete asistencias.

El pívot Chet Holmgren contribuyó con un valioso doble doble de 23 puntoa y quince rebotes e hizo daño a Boston también desde el perímetro, al conectar tres de sus seis intentos de tres puntos.

El banquillo de OKC también se lució con un total de 34 puntos. Isaiah Hartenstein e Isaiah Joe metieron once cada uno, Kenrich Williams firmó diez y Ousmane Dieng, dos.

Demostraron carácter los Thunder, que arrancaron el partido con un contundente 9-0 y que supieron contener los varios empujes de los Celtics. OKC llegó a tener doce puntos de ventaja en el tercer período, pero la respuesta de los verdes fue notable con un parcial de 12-2 que les permitió equilibrar el choque en el 88-88.

Fue en el cuarto período cuando Gilgeous Alexander y Cason Wallace, con ocho punto cada uno, dieron el golpe decisivo al encuentro.

Los Celtics cortaron su racha de cinco victorias consecutivas y estropearon su buen momento en casa, donde había ganado cinco de sus seis anteriores seis compromisos.

Jayson Tatum, ausente en la última victoria contra los Utah Jazz, regresó con 33 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, con doce de 23 en tiros de campo.

Derrick White brilló con 22 puntos y seis triples y el dominicano Al Horford realizó una actuación encomiable con 18 puntos, diez rebotes y seis asistencias en 34 minutos. Conectó seis triples.

Jaylen Brown, MVP de las últimas Finales, tuvo una noche deslucida y no pasó de los diez puntos. Se le atragantó el triple y falló sus cinco intentos.

Los Celtics tienen un balance de 47-19 y ocupan la segunda plaza en el Este, detrás de los Cavaliers.

Los hombres del técnico Joe Mazzulla volvieron a no poder contar con el pívot letón Kristaps Porzingis, quien se perdió su séptimo partido consecutivo por un problema viral.

"He estado conviviendo con una enfermedad viral que todavía no hemos conseguido identificar por completo. Me estoy recuperando y estoy mejorando. Pero sigo trabajando para mi regreso al máximo para ayudar a este equipo", escribió recientemente Porzingis en sus redes sociales.

"Gracias por vuestro apoyo y espero regresar pronto sano", añadió el letón, que promedia 18.9 puntos y 6.8 rebotes por partido este año con los Celtics. EFE