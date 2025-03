Oblak: "Una pena, duele mucho, ha faltado un poquito de suerte"

Madrid, 12 mar (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, remarcó este miércoles, tras la eliminación en la Liga de Campeones contra el Real Madrid en la tanda de penaltis, que es "una pena", admitió que "duele mucho" y lamentó que ha "faltado suerte".

"Claro que duele. Hemos hecho un gran partido, pero infelizmente ha faltado un poquito de suerte. Una pena. Duele mucho. La gente es increíble todavía apoyando. La verdad es que estamos decepcionados por la derrota. No hemos podido remontar", dijo a 'Movistar'.

El último penalti de Antonio Rudiger lo tocó Oblak, pero finalmente entró. "Tenía en la cabeza que podía ser por ese lado. Al final no he llegado bien al balón y ha entrado. Es esta suerte que no hemos tenido. Es fútbol. Infelizmente no ha podido ser", lamentó.

"Queda mucha temporada. No es lo que queríamos. Queríamos llegar a la final de Champions, pero nos queda mucho. Tenemos que levantarnos y tenemos que jugar este fin de semana contra un gran equipo como el Barcelona e intentar ganarlo para estar arriba en LaLiga. Todavía seguimos vivos en la Copa y ojalá lo hagamos bien y lleguemos bien hasta final de temporada", expresó. EFE