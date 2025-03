Oblak: "Duele mucho, tenemos que levantarnos"

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak reconoció "mucho" dolor después de la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid este miércoles en la tanda de penaltis en el Metropolitano, con la necesidad ahora de levantarse para pelear por la Liga y la Copa.

"Duele, hemos hecho un gran partido, ha faltado un poco de suerte. Duele mucho, una pena. La gente es increíble, apoyando, estamos decepcionados con la derrota", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El meta esloveno detuvo un penalti a Lucas Vázquez y estuvo muy cerca de hacerlo también con el decisivo de Antonio Rüdiger, pero se le escapó casi de las manos. "Tenía que esperar hasta el final, lo tenía en la cabeza, pero no he llegado bien al balón. Es la suerte que no hemos tenido", confesó.

"Queda mucha temporada, no es lo que queríamos, queríamos llegar a la final de Champions. Tenemos que levantarnos porque queda mucho, tenemos que jugar este fin de semana contra el Barcelona para intentar estar arriba en la Liga y seguimos vivos en la Copa. Ojalá lo hagamos bien y lleguemos bien hasta el final", terminó.