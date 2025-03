Makoke y Terelu Campos protagonizan su enfrentamiento más tenso en 'Supervivientes' volviendo al pasado

Aunque ambas habían reconocido públicamente que hubo un tiempo en el que su amistad se interrumpió después de muchos años, 'Supervivientes' ha hecho que los antiguos fantasmas del pasado de Terelu Campos y Makoke vuelvan a aflorar protagnizando una discusión ante la mirada atónita del resto de sus compañeros.

La conversación entre las dos amigas comenzaba hablando sobre sus sentimientos en los primeros días de convivecia y es que, mientras Makoke reconocía que estaba echando mucho de menos a sus hijos y su pareja, Terelu no entendía este sentimiento cuando tan solo llevan un par de días distanciados. "Yo tengo una hija y no estoy triste. ¿Por qué voy a estar triste? Si está en la gloria. Es que no puedo con eso. Por cinco días... Como si fueran un bebé. Yo no la echo de menos porque ella está bien" le reprochaba Terelu a su amiga.

En cuanto a su pareja, la hija de María Teresa Campos intentaba sembrar la duda en Makoke con unas preguntas de lo más intencionadas: "¿Estás preocupada por tu novio más que por tus hijos? ¿Te fias de él? A ver si va a tener una noche loca". Ante esto, Makoke se mostraba rotunda defendiendo a la persona que tiene a su lado: "Con mi novio me despierto todos los días y nos vamos a casar en breve. Me fio de él absolutamente, cien por cien, pongo mi mano en el fuego y no me quemo".

Finalmente, lo que había empezado como una conversación sin mayor intención iba subiendo de intensidad hasta enfrentar a las que parecían amigas. "No te vengas arriba porque las Campos, las Campos. Me da exactamente igual. He sido una persona que siempre ha dado la cara por ti y yo cuando yo te he necesitado, no te he encontrado. Tú no estuviste a la altura", le reprochaba Makoke a Terelu poniendo de manifiesto que ha echado de menos su apoyo en algunos momentos de su vida. En este momento, Terelu decidía acabar con la conversación recordándole el enfrentamiento con su hija Alejandra: "Yo antes de tocar a Anita, me inmolo. Tú fuiste a machete, que te vio todo cristo".