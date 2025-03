Luitingo reaparece y deja claro que en las grabaciones no hablaba mal de Jessica Bueno: "Lo contrario"

En el ojo del huracán tras la filtración de unas grabaciones privadas en las que criticaría a Jessica Bueno y a sus hijos durante una conversación con su familia -audios que la modelo escuchó en directo la semana pasada en '¡De Viernes!', rompiendo a llorar desconsolada al descubrir lo que su exnovio pensaba tanto de ella como de sus pequeños-, Luitingo ha reaparecido públicamente y ha roto su silencio sobre su presunta traición a la ex de Kiko Rivera.

Después de que el lunes emitiese un comunicado disculpándose públicamente con su exnovia y anunciando medidas legales contra los que han vulnerado su derecho al honor y a la intimidad, el cantante de 'Chico perfecto' ha asistido con sus padres a la presentación del nuevo libro de su hermano Emilio, 'Poeta en mis ratos ocupados', en un centro cultural del centro de Sevilla.

Retomando poco a poco la normalidad aunque su rostro serio y preocupado desvela que no lo está pasando bien, Luitingo ha presumido de unión familiar posando ante las cámaras junto a sus seres queridos, que le apoyan incondicionalmente ante las informaciones que apuntan a que su intención siempre fue hacerse famoso a costa de su relación con Jessica, llegando incluso a asegurarse que él mismo sería cómplice de la filtración de sus grabaciones para ir a un plató.

"Bueno, ahí vamos" ha reconocido a su llegada a la presentación, sin disimular que no están siendo días fáciles. Sin embargo, y aunque ha asegurado que su intención es continuar en silencio, sí ha querido dejar algo claro; y es que en los audios no hablaría en términos despectivos de los hijos de la andaluza: "Al contrario" ha sentenciado tajante.

Muy emocionado tras el acto, Luitingo ha revelado que "todo el mundo nos hemos hartado de llorar porque ha sido muy bonita", admitiendo que "en un momento tan sensible" tras su ruptura con la modelo "pues lloramos todo el rato".

Afortunadamente, como ha asegurado, cuenta con el apoyo incondicional de su familia: "He estado arropado toda la vida, desde que soy chico, y de agradecen momentos como estos". "Hay que desconectar un poquito y ya está, yo me apoyo mucho con mi familia y mi padre y ya está. Luchando y para adelante" ha afirmado antes de repetir que no va a hablar sobre las grabaciones en las que habla de Jessica.

"De ese tema no voy a hablar. Yo le deseo el bien a todo el mundo y no voy a hablar de verdad. Perdonadme" ha concluido, dejando en el aire si cree que todavía hay alguna posibilidad de reconciliarse con la ex de Jota Peleteiro a pesar de lo que ha pasado.