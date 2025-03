La UE desplegará una misión de observación en Filipinas por las elecciones del 12 de mayo

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan hasta las 220.000 solicitudes Las solicitudes de subsidio por desempleo disminuyen a 220.000, mientras que la tasa de paro alcanza el 4,2% y se registran 227.000 nuevos empleos no agrícolas en noviembre

Management change at X-CAGO: Ingo Kästner takes over the reins Ingo Kästner asume la dirección de X-CAGO, continuando la trayectoria de Koos Hussem, quien se retira tras más de dos décadas al frente de esta empresa líder en conversión de datos en la industria editorial