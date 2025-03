Irán dice que un país árabe entregará durante los próximos días la carta enviada por Trump a Jamenei

El Gobierno de Irán ha afirmado este miércoles que la carta escrita por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, será entregada durante los próximos días por un país árabe de la región, si bien ha reiterado que Teherán no ha recibido hasta ahora la misiva, cuya existencia fue desvelada la semana pasada por el mandatario estadounidense.

"La carta ha sido escrita, pero no nos ha llegado todavía", ha dicho el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien ha afirmado que se han llevado a cabo acciones para que el enviado especial de un país de la región la entregue a las autoridades, sin más detalles al respecto, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Asimismo, ha reiterado que el programa nuclear iraní tiene fines únicamente pacíficos y ha agregado que Teherán "siempre ha estado abierto a las negociaciones, pero estas conversaciones han de ser justas y respetuosas". "Negociamos el Plan de Acción Integral Conjunto --nombre oficial del acuerdo nuclear de 2015-- y seguimos manteniendo discusiones a día de hoy", ha manifestado.

"A pesar de que Estados Unidos se retiró hace mucho del acuerdo --en referencia al abandono unilateral del acuerdo ordenado por Trump en 2018, seguimos en conversaciones con los tres países europeos --Reino Unido, Francia y Alemania--. Hace dos semanas se celebró la cuarta ronda de negociaciones y se espera que próximamente haya una nueva ronda", ha destacado el titular de Exteriores de Irán.

En este sentido, Araqchi ha confirmado además que este viernes se celebrará una reunión trilateral con Rusia y China, también firmantes del histórico acuerdo de 2015, una reunión que ha sido confirmada por el gigante asiático, cuyo Ministerio de Exteriores ha indicado en un breve comunicado que "China acogerá en Pekín el 14 de marzo una reunión con Rusia e Irán sobre el programa nuclear iraní".

Las autoridades chinas han señalado que el viceministro de Exteriores chino, Ma Zhaoxu, encabezará el encuentro, en el que participarán el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, y el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi. "Las tres partes intercambiarán puntos de vista sobre el asunto nuclear de Irán y otros temas de preocupación común", ha zanjado.

Las palabras de Araqchi han llegado apenas unas horas después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, rechazara las amenazas de Trump sobre su programa nuclear, después de que dejara caer la posibilidad de adoptar medidas militares en caso de que no haya un nuevo acuerdo sobre el tema a través de la vía diplomática. "Cuando me amenazas, no quiero negociar contigo. Haz lo que te dé la gana", dijo Pezeshkian.

Trump retiró de forma unilateral en 2018 a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado con Irán tres años antes e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas. Desde su regreso a la Casa Blanca, ha vuelto a activar una amplia batería de sanciones, algo criticado por el Gobierno iraní.