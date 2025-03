Industria vasca alimentaria analizará los mercados canadiense, mexicano y asiático por los aranceles de Trump

Responsables de industrias del sector alimentario y de bebidas de Euskadi no descartan explorar mercados como el canadiense, mejicano y asiático ante las "amenazas" del presidente de EE.UU., Donald Trump, de imponer más aranceles a los productos europeos.

Así se lo han trasladado a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaia Barredo, con la que se han reunido este miércoles en Bilbao, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado.

En el encuentro, han participado, representantes de bodegas, conserveras, elaboradores de cervezas y de otros productos vascos, que se encuentran pendientes de las decisiones de la Administración estadounidense. Junto a Amaia Barredo han participado en el encuentro los viceconsejeros Leandro Azkue y Raúl Pérez Iratxeta, además del director de la Fundación Hazi, Raimundo Ruiz de Escudero.

El Gobierno vasco ha recordado que ha creado el Grupo de Acción para la Defensa Industrial, espacio de encuentro liderado por el lehendakari, Imanol Pradales, para analizar, coordinar y proponer acciones que "fortalezcan la posición de la industria en un entorno global cambiante".

En este sentido, ha destacado que el vino representa una parte importante de las exportaciones vascas a EE.UU., alcanzando en 2024, un valor de 35,5 millones de euros, lo que lo convierte en el principal producto agroalimentario vasco en este mercado

En este sentido este grupo de representantes de bodegas, conserveras, elaboradores de cervezas y de otros productos vascos han trasladado a la consejera su situación pendientes de los anuncios que surgen de la Administración estadounidense y analizando la conveniencia de explorar nuevas alternativas como los mercados canadiense, mejicano o australiano.

El Gobierno vasco ha recordado que en febrero el presidente Donald Trump anunció la imposición de un arancel del 25% a Canadá y a Mexico y, posiblemente, a todos los productos procedentes de la Unión Europea, que será efectivo a partir del 2 de abril.

Según ha subrayado, esta medida ha generado preocupación en diversos países europeos, especialmente en aquellos con fuertes exportaciones agroalimentarias a Estados Unidos. España exportó productos por valor de 18.179 millones de euros en 2024, con sectores como el aceite de oliva y el vino especialmente vulnerables a estos nuevos aranceles.

El Ejecutivo autónomo ha subrayado que la imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos a productos europeos plantea desafíos significativos para la economía de la Unión Europea. Se estima que estos aranceles podrían tener un impacto de aproximadamente 28.000 millones de euros, afectando a sectores clave como el agroalimentario y el automotriz.

Además, la posibilidad de que otros países redirijan sus productos al mercado europeo podría aumentar la competencia para las empresas de la UE.

Según Amaia Barredo, "en el caso de Euskadi, los productos agroalimentarios con mayor exposición al mercado estadounidense incluyen el vino, las conservas de pescado y los productos lácteos, sectores que podrían verse afectados de manera directa por el incremento arancelario.

Ha reiterado que el vino, en particular, ha representado una parte importante de las exportaciones vascas a EEUU, alcanzando en 2024 un valor de 35,5 millones de euros, "lo que lo convierte en el principal producto agroalimentario vasco en este mercado".

"Asimismo, está el sector de las conservas de pescado, que incluye productos como el atún y las anchoas, y que ha experimentado un crecimiento progresivo en sus ventas hacia EEUU, hasta alcanzar los 4,6 millones de euros el volumen de las exportaciones, mientras que los productos lácteos, salvo los quesos, han mantenido una presencia estable en el mercado estadounidense, aunque con menor volumen", ha recalcado Amaia Barredo.

En el caso de Euskadi, la industria agroalimentaria, aunque menos dependiente del mercado estadounidense que otras regiones, podría verse afectada indirectamente por estos aranceles. Productos como el vino, conservas y el queso, que forman parte de la oferta exportadora vasca, podrían enfrentar "mayores dificultades" para acceder al mercado estadounidense, lo que podría traducirse "en pérdidas económicas para los productores locales". Según ha indicado, la política arancelaria de Estados Unidos bajo la nueva administración de Trump "amenaza con un impacto significativo en el sector agroalimentario estatal y europeo".

A su juicio, es necesario seguir avanzando en la Europa de las Regiones porque Europa, en un principio, "no las tendrá en primera línea de actuación defendiendo más a los estados". Por ello, cree que hay que identificar colaboraciones con regiones similares y "tejer alianzas, buscar agentes y complicidades en regiones similares, y afrontar retos de manera conjunta",

"En cuanto a la dimensión financiera, se va a pedir un presupuesto extra a los países, no hay recurso para todo lo que tenemos que realizar. Falta establecer los retos de cohesión y nos tenemos que posicionar y ver como llevar a cabo compromisos adoptados por las regiones. La cooperación interregional es el mejor escenario de cooperación. La cohesión actual ya no estará vigente y va a cambiar. Se quiere trabajar en un fondo de cohesión unificado, está sin definir el marco de especialización y no está claro si el modelo RIS3 se va a mantener", ha añadido Barredo.

Asimismo, la consejera estima indispensable la "colaboración interempresarial con "antenas" de observación para que las grandes empresas apoyen a las pequeñas y crear agrupaciones de exportación y operaciones conjuntas de comercialización en Mexico y Canadá.

Por otra parte, cree que también las empresas que venden en EEUU pueden ayudar a otras asesorando cómo operar allí y en México, realizar programas de mentoring de unas empresas a otras, compartir redes comerciales y las que estén dispuestas a invertir necesitan acompañamiento público que, "por supuesto, lo tienen con el Gobierno Vasco y sus delegaciones".