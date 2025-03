Hacienda promete a Bildu que Euskadi y Navarra no se verán perjudicadas por la quita de deuda a otras CC.AA.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prometido este miércoles a EH Bildu que las comunidades forales de País Vasco y Navarra no se verán perjudicadas por la condonación de deuda que el Gobierno quiere aplicar a las comunidades autónomas de régimen común.

Durante la sesión de control en el Congreso, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha señalado que pese a las "primeras críticas de la derecha", finalmente parece que la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP "acabarán sumándose a esa quita de la deuda", que primero se planteó para Cataluña y después se extendió al resto del territorio.

Sin embargo, ha dicho la diputada 'abertzale', las instituciones vascas y navarras "no van a ver reducida su deuda en un solo céntimo". "Serán los gobiernos de la derecha española los privilegiados por esta quita. Qué ironía, ¿verdad?", ha reflexionado Aizpurua en el hemiciclo.

La diputada ha matizado que su formación no se opone a que la ciudadanía de esos territorios se beneficie de esa quita, pero ha exigido que esto no suponga "perjuicio alguno" para los vascos y las vascas. "No saldremos beneficiados por la quita, pero tampoco podemos salir perjudicados", ha zanjado.

MONTERO DICE QUE EL PP SE VA A SUMAR AL ACUERDO

En el turno de réplica, Montero ha coincidido con Aizpurua en que el PP finalmente se suscribirá a la quita de deuda de sus comunidades, pues ocho de cada diez euros que se van a perdonar son para territorios en los que gobiernan.

"Esto es como siempre, gritar, chillar, intentar ponerse enfrente, pero a la hora de la verdad, ninguna comunidad autónoma se va a quedar fuera de una oportunidad como esta", ha apostillado.

También ha explicado que, efectivamente, País Vasco y Navarra no se benefician de la condonación de la deuda porque no pertenecen a las comunidades de régimen común, pero ha garantizado que "en ningún caso" esto implicará una mayor aportación en forma de intereses de deuda para los regímenes forales.

En este sentido, la ministra ha comentado que el Gobierno ya lleva algunos meses de conversación con Euskadi y Navarra para garantizar que esto se cumpla y no se perjudique a estos territorios.