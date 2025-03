FTC de EE.UU. avanzaría en investigación antimonopolio contra Microsoft

(Bloomberg) -- La Comisión Federal de Comercio de EE.UU., o FTC por sus siglas en inglés, seguirá adelante con una amplia investigación antimonopolio de Microsoft Corp. iniciada en los últimos días de la Administración Biden. Es una prueba de que el nuevo presidente de la FTC, Andrew Ferguson, priorizará el escrutinio de los gigantes tecnológicos.

Según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas al hablar de una investigación confidencial, el personal de la FTC ha seguido trabajando en la investigación en las últimas semanas, reuniéndose con empresas y otros grupos para recabar información.

La FTC envió a Microsoft una llamada demanda de investigación civil, que es similar a una citación, a finales del año pasado. El documento, cuya copia fue vista por Bloomberg, obliga a la empresa a entregar datos sobre sus operaciones de IA, incluyendo el costo de entrenar modelos y obtener datos, que se remontan hasta 2016.

La agencia solicitó detalles sobre los centros de datos de Microsoft, sus dificultades para encontrar suficiente potencia informática para satisfacer la demanda de los clientes y las prácticas de la empresa en materia de licencias de software.

La FTC también está examinando la decisión de Microsoft de recortar la financiación de sus propios proyectos de inteligencia artificial tras llegar a un acuerdo con OpenAI, lo que podría percibirse como un perjuicio para la competencia en el floreciente mercado de la IA.

La agencia dijo en la demanda de información que quiere determinar si las ganancias de Microsoft de otras partes del negocio le dan una ventaja sobre otras empresas de IA. La agencia también dijo que quiere detalles sobre las limitaciones de capacidad del centro de datos de Microsoft para comprender mejor los costos detrás de los servicios de computación en la nube. Esos detalles ayudarán a la agencia a determinar si presentar un caso.

Las investigaciones antimonopolio de gran alcance pueden llevar años y no siempre dan lugar a que la agencia presente una demanda.

“Estamos colaborando con la agencia”, dijo Alex Haurek, portavoz de Microsoft. La FTC no respondió a una solicitud de comentarios.

La investigación está ahora en manos de Ferguson y su nuevo jefe de competencia, Daniel Guarnera, que se incorporó a la agencia procedente del Departamento de Justicia, donde trabajó en casos antimonopolio contra Google, la filial de Alphabet Inc., y Apple Inc.

En sus primeras declaraciones públicas tras asumir a finales de febrero, Ferguson dijo que su máxima prioridad es investigar al sector tecnológico. Entre las primeras medidas se encuentra la búsqueda de información sobre censura por parte de las empresas tecnológicas.

La FTC de Ferguson ha heredado varios otros casos contra grandes empresas tecnológicas, incluidas demandas contra Meta Platforms Inc. y Amazon.com Inc.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: Trump’s FTC Moves Ahead With Broad Microsoft Antitrust Probe

