Bladex lidera nuevo crédito sindicado de USD 200 millones para CrediQ en Costa Rica, El Salvador y Guatemala

CIUDAD DE PANAMÁ, 12 de marzo de 2025

CIUDAD DE PANAMÁ, 12 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) anuncia el cierre exitoso de un crédito sindicado por un monto de USD 200 millones estructurado en conjunto con Banco Agrícola S.A. (perteneciente a Grupo Bancolombia) para Inversiones CrediQ Business, S.A. y sus subsidiarias en Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

Esta operación representa el segundo crédito sindicado liderado por Bladex para CrediQ, consolidando una relación de confianza y respaldo financiero que inició en 2021. La transacción tuvo una demanda significativa en el mercado, logrando una sobresuscripción de 1.52 veces el monto originalmente contemplado de USD 150 millones, con la participación de 13 entidades financieras adicionales, reflejando el fuerte interés del sector bancario en la región.

Los fondos obtenidos en esta transacción representan nuevos recursos para CrediQ, permitiendo el refinanciamiento de deuda existente de sus operaciones en Costa Rica, El Salvador y Guatemala y ampliando el perfil de vencimiento de sus obligaciones financieras. Con esta solución de financiamiento, CrediQ refuerza su compromiso de brindar oportunidades de desarrollo a familias, microempresarios y pequeñas y medianas empresas en Centroamérica, facilitando el acceso al crédito para la adquisición de vehículos, una herramienta fundamental para la movilidad, el emprendimiento y el crecimiento económico de la región.

"En CrediQ, nuestra misión es transformar vidas a través del acceso al financiamiento. Este nuevo crédito nos permitirá seguir impulsando el sueño de muchas familias y empresarios en Centroamérica, quienes dependen de un vehículo para su movilidad y desarrollo económico", destacó Francis Henriquez, Director Regional de Finanzas y Riesgos de CrediQ.

Por su parte, Warren Bonilla, Director Comercial para Centroamérica y Caribe de Bladex enfatizó: "Este nuevo crédito sindicado reafirma el compromiso de Bladex con el crecimiento y desarrollo de la región. Nos enorgullece liderar una transacción que permite a CrediQ seguir expandiendo su impacto positivo en las comunidades y sectores productivos de Centroamérica. Estamos muy complacidos de haber trabajado de la mano con Grupo Bancolombia en esta transacción".

Fundado en 1979, Bladex tiene la misión de promover el comercio exterior y la integración regional. Su red incluye oficinas en Panamá, Argentina, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos y una licencia de representación en Perú. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BLX) y cuenta con una base de accionistas conformada por bancos centrales, bancos estatales y entidades representativas de 23 países de América Latina y el Caribe, así como inversores institucionales y privados.

