Almeida: "Nunca me rendí y creo que merecí la victoria"

Redacción deportes, 12 mar (EFE).- El portugués Joao Almeida (UAE) celebró en la París-Niza su primera victoria de la temporada después de varios segundos puestos, en un emocionante duelo con el danés Jonas Vingegaard (Visma), el nuevo líder de la 'Carrera del Sol'.

"Estoy muy contento con esta primera victoria después de un día duro. Sucedieron muchas cosas en esta etapa, por supuesto, con nieve por el camino. Pero nunca nos rendimos y creo que lo merecí", dijo en la meta en la cima de la Loge des Gardes, tras una jornada de mucho desgaste por una neutralización por el mal tiempo que no fue obstáculo para imponerse al nórdico.

El ciclista de Caldas da Rainha, de 26 años, alcanzó a Vingegaard a escasos 25 metros de la llegada, con un ataque final que le permitió alzar los brazos con 1 segundos sobre su rival.

"Me sentí muy bien, aunque sufrí un poco por el frío. La subida final no fue lo suficientemente empinada como para reducir el grupo. Vingegaard atacó en un buen momento, cuando yo no estaba bien posicionado", explicó.

A pesar del tiempo que perdió el UAE en la crono, Almeida aún piensa en que puede ganar la París Niza.

"Tuvimos algunos contratiempos, así que ayer no fue nuestro día. Creo que todavía puedo ganar la París-Niza. Estoy en buena forma y listo para demostrar quién es João Almeida", concluyó. EFE