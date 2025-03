Taiwán reafirma que "no está subordinada" a China y que es un país "independiente"

Taipéi, 11 mar (EFE).- El Gobierno taiwanés reafirmó este martes que la República de China (nombre oficial de Taiwán) "no está subordinada" a la República Popular China, puesto que es un "país independiente", un día después de que Pekín prometiera los "máximos esfuerzos" para lograr una "reunificación pacífica" con la isla.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán recordó que el Partido Comunista chino (PCCh) "nunca ha gobernado" el territorio insular, e insistió en que cualquier declaración que "distorsione el estatus soberano de Taiwán no puede cambiar la situación actual del estrecho de Taiwán".

"El futuro de Taiwán debe ser decidido conjuntamente por sus 23,5 millones de habitantes y China no tiene derecho a intervenir", subrayó la Cancillería isleña, que también instó a Pekín a reconocer que la República de China "es un país soberano e independiente" y que "Taiwán nunca ha sido parte de la República Popular China".

"La no subordinación mutua entre ambas partes es la situación actual del Estrecho de Taiwán, así como un hecho objetivo reconocido desde hace tiempo por la comunidad internacional", destacó el comunicado.

La cartera de Exteriores también denunció las "falacias" de China en torno a la resolución 2758 de Naciones Unidas, adoptada el 25 de octubre de 1971 por la Asamblea General, por la que se reconoce a la República Popular China como la única representante legítima de China ante este organismo.

"La resolución 2758 solo determinó la cuestión de la representación de China en las Naciones Unidas. El texto completo no menciona a Taiwán, no reconoce a Taiwán como parte de la República Popular China, ni otorga a la República Popular China el derecho a representar a Taiwán en las Naciones Unidas", señaló el Gobierno de Taipéi, que desde entonces no es miembro de la ONU.

El Ejecutivo taiwanés respondió de esta forma a las recientes declaraciones de Mao Ning, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, quien este lunes afirmó que Pekín haría los "máximos esfuerzos" para concretar la "reunificación pacífica" de la isla con el continente.

"China está dispuesta a hacer todo lo posible para lograr una reunificación pacífica con la mayor sinceridad. Al mismo tiempo, tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar nuestra soberanía nacional e integridad territorial y nos opondremos a la independencia de Taiwán", aseveró la vocera.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una “parte inalienable” de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la “reunificación nacional”, clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el “rejuvenecimiento” de la nación china. EFE