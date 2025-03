Saliba: "No hay prisa con mi renovación"

Londres, 11 mar (EFE).- William Saliba, defensa del Arsenal, aseguró que "no hay prisa" para su posible renovación de contrato con el club inglés.

El defensa francés, que termina contrato en el verano de 2027 con el Arsenal, ha estado relacionado con clubes como el Real Madrid para el próximo verano.

"Aún no", respondió Saliba este martes en rueda de prensa antes de enfrentarse al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones. "Me quedan varios años aquí, así que no hay prisa", dijo.

"Estoy contento aquí, eso es así. Quiero ganar grandes cosas en el Arsenal. Si te vas sin haber ganado nada importante, los aficionados se olvidarán de ti. Yo quiero lograr grandes cosas aquí", añadió.

Con más de 120 partidos jugados ya en el Arsenal, Saliba forma junto a Gabriel la mejor pareja de defensas de la Liga de Campeones y la Premier League esta temporada en cuanto a goles encajados.

"Quiero ser un día el mejor defensa del mundo. Sé que tengo que trabajar mucho y ganar títulos también, pero ese es mi sueño. Creo que no estoy muy lejos, pero ahora mismo no soy el mejor. Esta temporada no he sido tan bueno como otras y tengo que pensar por qué. Tengo que trabajar en mi juego", explicó.

El Arsenal se enfrentará este miércoles al PSV Eindhoven con un puesto en juego en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los 'Gunners' tienen una ventaja de 1-7 lograda en la ida. EFE