Operadores corren por activos de refugio ante temor de contagio de EE.UU.

(Bloomberg) -- Desde deshacerse de acciones estadounidenses en favor de las chinas hasta comprar el yen y el euro, los operadores corren a refugiarse mientras estudian cómo podría desencadenarse un desplome de los mercados de EE.UU.

Las ventas constantes en las acciones de EE.UU. se convirtieron en una estampida el lunes ante el nerviosismo por una potencial recesión. La aversión al riesgo se extendió a Asia, y la creciente convicción de que el excepcionalismo de EE.UU. ha llegado a su fin motivó una carrera hacia la relativa seguridad del yen, la deuda pública australiana y el yuan.

Ha sido un giro vertiginoso de los acontecimientos para los inversores acostumbrados a años de ganancias de la tecnología en EE.UU. y a un dólar en alza. La venta de US$1,1 billones en el Nasdaq 100 el lunes subraya cómo las políticas de “América primero” del presidente Donald Trump han estimulado, paradójicamente, un alejamiento de los activos de EE.UU. El euro ha saltado cerca de un 7% desde su mínimo de febrero, mientras que un indicador de las acciones chinas en Hong Kong ha subido un 20% este año.

“Los mercados ahora mismo son como el tenis de nivel olímpico, salvo que nosotros, los operadores, somos la pelota”, afirma Calvin Yeoh, gestor de cartera del fondo de cobertura Blue Edge Advisors Pte. en Singapur. A Yeoh le gustan los bonos del Tesoro a largo plazo y se confiesa pesimista con las acciones de EE.UU., aunque “con un compromiso moderado” en medio de la volatilidad de los mercados.

Un indicador de Bloomberg del dólar bajó en las operaciones asiáticas del martes, mientras que los bonos del Tesoro ampliaron sus ganancias ante apuestas de que la Reserva Federal tendría que reanudar los recortes de las tasas de interés para apuntalar la economía. Pierre Chartres, de M&G Investments, dijo que los bonos del Estado de los países desarrollados son una “buena cobertura contra el riesgo”.

En Europa, los pesimistas con el euro se han visto obligados a cambiar de tono a medida que el histórico plan de gasto en defensa de Alemania espolea las mejoras en la trayectoria de la moneda común.

“El excepcionalismo de EE.UU. está empezando a deshacerse; uno quiere preservar el capital en este entorno”, dijo Kellie Wood, gestora de dinero de Schroders Plc que supervisa más de US$1 billón a nivel mundial. El mes pasado, el fondo pasó de comprar el dólar a favorecer el yen y el euro, y es alcista en bonos del Tesoro a corto plazo y deuda pública australiana, dijo.

El pivote ha sido claro en las acciones, donde los crecientes temores a una desaceleración alimentaron un desplome del 3,8% en el Nasdaq 100 el lunes, la mayor caída en un día desde 2022. Los futuros del Nasdaq subieron en Asia.

Los datos económicos dan crédito a las preocupaciones: El desempleo en EE.UU. subió al 4,1% en febrero, mientras que el gasto de los consumidores sufrió en enero su mayor caída en casi cuatro años. Los comentarios de Trump de que EE.UU. podría enfrentarse a un “periodo de transición” y las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que podría haber “un periodo de desintoxicación” también están animando a los operadores a reducir la exposición a EE.UU..

George Efstathopoulos, gestor de carteras de Fidelity International, añadió valores alemanes de mediana capitalización a última hora del lunes, apostando por que el estímulo fiscal del país ayude al sector industrial.

Citigroup Inc. rebajó la renta variable de EE.UU. a neutral desde una posición de sobreponderación, al tiempo que elevó la de China a sobreponderación. Morgan Stanley Investment Management se inclina por empresas y países del sudeste asiático, mientras que a T. Rowe Price Group Inc. y aberdeen Investments les gustan los valores europeos.

