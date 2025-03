Nissan nombra a Espinosa como CEO tras fracaso de su alianza con Honda

(Bloomberg) -- Nissan Motor Co. nombró a Iván Espinosa, un miembro de la empresa, para sustituir al director ejecutivo, Makoto Uchida, y dirigir el maltrecho fabricante de automóviles japonés, que busca un respaldo financiero y estabilizar su negocio en crisis.

Espinosa se incorporó a Nissan en 2003 y actualmente desempeña el cargo de director de planificación. Uchida dejará el cargo a finales de marzo, dijo el fabricante en un comunicado el martes. Espinosa, de 46 años, se ha hecho cargo de la enorme tarea de revertir la decadente fortuna de Nissan y encontrar un socio comercial tras el fracaso de su alianza con Honda Motor Co. Nissan ha estado de crisis en crisis desde la destitución en 2018 del todopoderoso Carlos Ghosn, quien sacó al fabricante de automóviles de su último enfrentamiento con la extinción en 1999.

El liderazgo de Uchida ha estado bajo un fuerte escrutinio desde noviembre, cuando Nissan informó de una caída del 94% en los ingresos netos del semestre fiscal junto con planes para recortar 9.000 puestos de trabajo y reducir la capacidad de producción en un 20%.

Dudas habían comenzado a surgir dentro de la empresa, admitió Uchida durante una conferencia de prensa el martes por la noche.

“Es lamentable pasar la batuta de esta manera”, dijo el ejecutivo de 58 años. “Para Nissan, la mayor prioridad es salir de su situación actual y restablecer la estabilidad en su negocio”.

Nissan ha perdido más del 40% de su valor de mercado desde que Uchida asumió como CEO a fines de 2019. La compañía valía ¥1,63 billones (US$11.000 millones) al cierre de las operaciones del martes, por debajo de los ¥2,91 billones de diciembre de 2019.

Cuando se le preguntó el martes sobre posibles asociaciones y los mayores desafíos que enfrenta el fabricante de automotor, Espinosa declinó dar respuestas claras.

“Acabo de recibir la noticia de este nombramiento, por lo que necesito un tiempo para reflexionar”, dijo Espinosa. “Me abstendría de hacer comentarios basado en especulaciones”.

Ingeniero mecánico de formación, Espinosa supervisa en su puesto actual las futuras carteras de productos y servicios de las marcas Nissan e Infiniti en todo el mundo. Su comunicado de misión profesional en el sitio web de la empresa describen los tres principales desafíos de la industria automotriz: la electrificación, la conectividad y las tecnologías de conducción autónoma, todas áreas en las que Nissan se ha quedado rezagada históricamente.

Como CEO, Espinosa tendrá la tarea de encontrar una salida financiera para el fabricante automotor, apenas unos meses después de que fracasara un acuerdo para fusionarse con Honda bajo una única sociedad holding, un acuerdo que habría creado uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Una transacción de este tipo habría dado a Nissan una oportunidad de luchar contra el gigante local Toyota Motor Corp. y nuevas amenazas competitivas de BYD Co. de China.

En cambio, el acuerdo se vino abajo en febrero, cuando las dos marcas tradicionales, evidentemente enfrentadas por un desequilibrio de poder inherente, no lograron llegar a un acuerdo y se separaron formalmente.

El nombramiento de Espinosa viene acompañado de una reorganización más amplia de la gestión.

Guillaume Cartier, quien se unió a Nissan en Francia hace aproximadamente tres décadas y funge como director de desempeño, tendrá un rol ampliado que incluye marketing global y experiencia del cliente.

Eiichi Akashi, vicepresidente corporativo de la división de planificación de vehículos e ingeniería de componentes de vehículos, sucederá a Kunio Nakaguro como director de tecnología. Teiji Hirata será responsable de la fabricación y la gestión de la cadena de suministro, sucediendo a Hideyuki Sakamoto.

Jérémie Papin, considerado por algunos como el favorito para reemplazar a Uchida, conservará su cargo de director financiero y también fue designado oficial ejecutivo.

Espinosa es más joven que la mayoría de los ejecutivos que ahora dependerán de él, lo que subraya la visión de él como un talento directivo en ascenso dentro de la empresa. Pero asume el cargo en un momento delicado y lo primero en su lista de tareas será asegurar un salvavidas para el fabricante de automóviles.

Nota Original: Nissan Appoints Espinosa as CEO After Honda Takeover Turmoil (2)

Traducción editada por Bloomberg Línea.

--Con la colaboración de Albertina Torsoli.

