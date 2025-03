Lidia Torrent reaparece públicamente tras su comunicado sobre su relación con Jaime Astrain: "Está todo bien"

Lidia Torrent y Jaime Astrain se han convertido en protagonistas de la actualidad rosa después de que el programa 'Fiesta' revelase este domingo, semanas después de salir a la luz que estaban atravesando una crisis en su relación que la pareja habría roto definitivamente después de seis años juntos y una hija de dos, Elsa, en común.

Una confirmación de su separación que ha provocado que la presentadora, muy afectada, haya publicado un vídeo en redes sociales pidiendo respeto por su privacidad y "cierta intimidad y espacio para gestionar la relación de forma interna". "Hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo. Nunca me escondo, si tengo que decir algo lo diré, pero creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día" ha pedido, deslizando que, lejos de ser una ruptura definitiva, Jaime y ella están intentando recomponer su historia de amor.

Horas después de este comunicado, Lidia ha reaparecido en el desfile de la nueva colección de Fabio Encinar en un céntrico hotel de la capital y, aunque no están siendo momentos fáciles, no ha dudado en pararse ante las cámaras de Europa Press al abandonar el evento para dedicar unas bonitas palabras a su pareja como padre, revelando que ahora mismo la pequeña Elsa es la absoluta prioridad de los dos. "Entregadísimos con la peque, ya lo sabéis, es lo más importante del mundo, gracias" ha confesado.

"Os agradezco muchísimo el interés, sois caras conocidas, es el cariño y respeto mutuo, pero yo soy poco dada a decir estas cosas, me he abierto lo que hoy necesitaba por redes y agradeceré muchísimo que lo entendáis. Os agradezco de nuevo que estéis aquí y os intereséis, de corazón" ha añadido evitando dar explicaciones sobre su relación, aunque sí ha dejado entrever que ha publicado el vídeo en su cuenta de Instagram porque la separación no es definitiva y tiene esperanzas de que continúe su noviazgo con Jaime: "Está todo bien, de verdad, muchas gracias" ha asegurado emocionada.