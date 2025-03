Las opciones de Ancelotti y Simeone para el derbi definitivo en Champions

Atlético de Madrid y Real Madrid se juegan este miércoles (21.00 horas) en el Estadio Riyadh Air Metropolitano el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras un duelo de ida en el que el equipo de Carlo Ancelotti tomó ventaja gracias a los goles de Rodrygo Goes y Brahim Díaz, un encuentro vital para ambos equipos y en el que se despliegan varias opciones en los onces titulares, con una alineación titular más definida en el lado blanco y con más dudas en el lado rojiblanco por las bajas.

Diego Pablo Simeone tiene ante sí el reto de eliminar a su 'bestia negra' en la máxima competición europea. Los rojiblancos tendrán la oportunidad de resarcirse en un partido donde el argentino tendrá que confeccionar el mejor once para dar la vuelta a la eliminatoria. Simeone parece haber logrado tener un equipo titular para los partidos importantes de la temporada, algo que se le venía criticando en las últimas campañas por no contar con un once definido y reconocible.

Sin embargo, para el trascendental derbi europeo, Simeone tiene dos dudas entorno al estado físico de dos jugadores: Rodrigo de Paul y Clément Lenglet. El defensa francés se tuvo que retirar del calentamiento previo al duelo del pasado domingo contra el Getafe, un contratiempo para el técnico argentino que vio cómo en el descanso también tenía que ser sustituido el '5' aquejado de un fuerte golpe.

El entrenador rojiblanco tendrá esa tesitura hasta última hora, aunque parece que podrá contar con ambos futbolistas. Por si no llegaran a tiempo, Simeone guarda en la recámara opciones fruto de la amplia plantilla con la que cuenta esta temporada. Robin Le Normand sustituiría al francés acompañando a un apercibido José María Giménez, que de ver una amarilla, se perdería una posible ida de cuartos. El lateral izquierdo parece tener dueño en las botas de Javi Galán que se repuso a un inicio dubitativo en el partido de ida para frenar al brasileño Rodrygo Goes.

En el lateral derecho se abre la primera duda del argentino, pero todo hace indicar que será Marcos Llorente quien ocupe ese puesto. Sin embargo, de no llegar a tiempo De Paul, el madrileño ocuparía su puesto en la medular, junto a Pablo Barrios, como en los partidos previos, y Nahuel Molina pasaría al lateral.

Por el carril derecho, seguirá apostando por el carácter y la garra de Giuliano Simeone, que también debe frenar a 'Vini', mientras que en la izquierda se abre otra duda para Simeone. Samu Lino venía siendo titular en los últimos partidos, pero su bajo rendimiento hace que Conor Gallagher pueda ocupar ese puesto, sumando más esfuerzo y compromiso en el centro del campo.

Donde no hay espacio para las incógnitas es en el ataque. Antoine Griezmann, con 18 goles y 8 asistencias, y un sobresaliente Julián Álvarez, que acumula 21 tantos en todas las competiciones -5 en los últimos 6 encuentros-. Gran parte de las opciones de que el conjunto rojiblanco dé la vuelta a la eliminatoria pasan por las botas del argentino, aunque en el banquillo esperarán Alexander Sorloth y Ángel Correa para revolucionar el partido si fuera necesario.

Por su parte, la situación es muy diferente en los vecinos madridistas, con una alineación titular mucho más definida en la que se esperan pocas sorpresas. El técnico italiano Carlo Ancelotti recupera al inglés Jude Bellingham, sancionado en la ida por acumulación de tarjetas amarillas. Pero seguirá sin poder contar con los lesionados de larga duración Dani Carvajal y Éder Militao, una enfermería a la que se sumó hace dos semanas Dani Ceballos, que estará fuera dos meses.

Estas bajas no han sido impedimento para un entrenador madridista que previsiblemente repetirá la línea defensiva tras cuajar un partido sólido secando todos los ataques del Atlético de Madrid en el partido del Bernabéu. Tan solo una genialidad de Julián Álvarez consiguió perforar la meta defendida por Thibaut Courtois. Rául Asencio y Antonio Rüdiger se erigen como el muro defensivo que tratará frenar los intentos rojiblancos de dar la vuelta a la eliminatoria.

En los carriles, Ferland Mendy y Fede Valverde serán los protagonistas, con un Lucas Vázquez que parece haber perdido la importancia en los partidos grandes. El uruguayo, que llegaba entre algodones, forzó para el partido de ida cuajando un meritorio duelo ante Lino, que no tuvo opción, y el domingo en Liga salió para disputar los últimos 20 minutos, sinónimo de estar recuperado.

La mejoría del uruguayo se suma a la recuperación de Bellingham tras cumplir sanción. El inglés, clave esta temporada en el equipo blanco, volverá a estar a las órdenes de Ancelotti. Una presencia muy importante por todo lo que aporta en la parte ofensiva, pero sobre todo en la defensiva. Por ello, la presencia de Bellingham sobre el campo se antoja determinante para apaciguar el cálido ambiente del Metropolitano.

Con los fijos Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Rodrygo Goes arriba, a los que Ancelotti no para de pedirles compromiso y solidaridad defensiva, posiblemente el rompecabezas para el italiano esté en el centro del campo donde el francés Aurélien Tchouaméni vuelve a coger la batuta de la posesión, pero tenga dudas con su acompañante. Eduardo Camavinga y Luka Modric pugnan por ese puesto donde el croata puede estar por delante aunque en su contra tiene el haber disputado los 90 minutos el domingo.