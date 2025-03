LaLiga lamenta que la piratería siga "aumentando" y que las medidas de la Comisión Europea "no se aplican"

La piratería de los eventos deportivos sigue aumentando y aunque más de 10,8 millones de notificaciones de eliminación relacionadas con retransmisiones no autorizadas de contenidos en directo fueron enviados a intermediarios digitales en 2024, un 81 por ciento no resultaron en la suspensión de dicha retransmisión, según un informe elaborado por Grant Thornton en colaboración con la 'Live Content Coalition' y del que se hacen eco desde LaLiga.

Para la patronal, esta piratería "afronta una situación única, en la que las medidas solicitadas por la Comisión Europea no sólo no se aplican, sino que se ignoran en gran cantidad de los casos", tal y como detalla este documento que revela que "la piratería en línea sigue representando un riesgo significativo para los titulares de derechos de eventos en vivo, como LaLiga".

A pesar de la Recomendación de la Comisión Europea emitida en mayo de 2023 para combatir la retransmisión no autorizada de los eventos en directo, los datos de 2024 reflejan un panorama preocupante con más de 10,8 millones de retransmisiones ilegales detectadas durante el pasado año.

En este sentido, solo el 2,7 por ciento de las infracciones fueron atendidas en los primeros 30 minutos, mientras que el 20 por ciento tardaron más de 120 minutos en ser gestionadas y aproximadamente el 81 por ciento de estas retransmisiones no autorizadas no fueron suspendidas, lo que evidencia la falta de eficacia de la Recomendación de la Comisión Europea y la limitada cooperación de los intermediarios digitales.

"Este problema afecta directamente a las organizaciones que dependen de los ingresos por retransmisión de eventos en vivo, como LaLiga, que ve amenazada su capacidad para proteger su propiedad intelectual y sostener su modelo de negocio", apuntaron desde el organismo que preside Javier Tebas.

Del mismo modo, los Proveedores de Servidores Especializados (DSP) recibieron el 52 por ciento de las notificaciones, de los cuales el 89 no resultaron en la suspensión de la retransmisión no autorizada del evento en directo, "una cifra alarmante ya que, en comparación, las plataformas en línea solo ignoraron el 2 por ciento de las notificaciones".

No obstante, cabe destacar que la tasa de reincidencia de las plataformas en línea a la hora de retransmitir contenido pirata en el mismo día es de más de un 90 por ciento. Los DSP representaron más de la mitad de todas las notificaciones enviadas a los intermediarios digitales en 2024 y, en promedio, se enviaron notificaciones a 850 DSPs por trimestre a lo largo del año.

"Estos datos muestran que la piratería en línea no solo persiste, sino que los esfuerzos para frenarla no están logrando un impacto significativo", advierten desde LaLiga, que recuerda que es "una de las principales organizaciones afectadas por la piratería", una lacra que le supone "pérdidas millonarias debido a las retransmisiones no autorizadas de sus partidos". "La transmisión ilegal socava el valor de sus derechos audiovisuales, una fuente clave de ingresos que financia no solo a los clubes, sino también programas sociales y de desarrollo deportivo", recalcaron.

A pesar de que las plataformas en línea mostraron una mayor eficacia en la suspensión de contenidos ilegales (98 por ciento de las notificaciones atendidas), los DSPs siguen siendo un obstáculo importante, ya que apenas el 11 por ciento de las notificaciones llevaron a la suspensión de las transmisiones ilícitas.

LaLiga incide en que el informe destaca la necesidad de reforzar los acuerdos de cooperación y acelerar los tiempos de retirada ante infracciones y también subraya la importancia de implementar medidas adicionales específicas para los DSPs, quienes representan la mayor fuente de retransmisiones ilegales no suspendidas.