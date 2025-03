La presidenta de la SEE afirma que los recursos sanitarios aún son "insuficientes" a cinco años de la pandemia de Covid

La presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Maria João Forjaz, ha afirmado en una entrevista con Europa Press Infosalus que los recursos sanitarios en España siguen siendo "insuficientes" para hacer frente a una pandemia como la de Covid-19, cuyo inicio oficial cumple cinco años este martes.

"Los recursos sanitarios son insuficientes. La Atención Primaria está debilitada. La pandemia mostró que los cuidados de larga duración son frágiles y que hay pocos protocolos de vigilancia en centros de personas mayores y otros colectivos vulnerables. Los sistemas de vigilancia necesitan más personal mejor formados", ha declarado Forjaz.

Aunque ha reconocido que el país está "mejor preparado que antes", cuando parecía que se contaba con una preparación alta pero que luego hubo insuficientes recursos diagnósticos, terapéuticos, ni de material sanitario, ha recalcado que aún "queda mucho por hacer", tanto a la hora de reforzar los recursos sanitarios como del actual sistema normativo.

"Nos faltaban materiales para hacer frente una pandemia de transmisión aérea. Nos faltaban recursos y medios para afrontar la atención a tantos pacientes. Algunas de estas carencias aún están presentes", ha recordado, lamentando que los sistemas de vigilancia en salud pública no disponían de la estructura necesaria, que hubo que improvisar mecanismos y soluciones, que los planes de contingencia no fueran aplicados de la manera prevista, y que faltasen profesionales para el seguimiento de los casos.

En ese sentido, ha insistido en que "los sistemas de vigilancia están infradotados para abordar una pandemia de estas dimensiones", recalcando que "siempre existe un riesgo" de sufrir una pandemia o una alerta sanitaria, recordando los actuales casos de gripe aviar, de sarampión, de mpox o de dengue.

"Hemos aprendido mucho, se hizo mucho y queda mucho por hacer. No podemos dejar de trabajar para estar preparados ante cualquier emergencia sanitaria", ha añadido Forjaz, subrayando que el sistema debe estar preparado para emergencias de larga duración, como en el caso del Covid-19, como para las de corta duración, como en la dana de Valencia.

Aunque ha elogiado la implantación de las teleconsultas de medicina y de la atención telefónica, ha recalcado que es necesario mejorar sus accesibilidad para colectivos como las personas mayores o los migrantes, que presentan mayores de dificultades a la hora de acceder a estos servicios.

Asimismo, ha resaltado que a nivel normativo se ha "avanzado bastante" para mejorar la vigilancia epidemiológica, como la Declaración de Zaragoza sobre vigilancia en salud pública (2022), si bien su aplicación está "siendo lenta", al igual que la aprobación de una Agencia Estatal de Salud Pública.

En relación a ello, ha expresado que la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública en 2024 es un "primer paso positivo" que "deberá seguir desarrollándose y ampliándose". "Hay que desarrollar más las medidas que están en marcha. Nos queda mucho pendiente a nivel administrativo", ha añadido, señalando la necesidad de actualizar los planes de contingencia tanto a nivel central como autonómico para una mejor coordinación.

Esta red también incluye la formación de un comité de comunicación para abordar los desafíos que puedan surgir en cuanto a bulos y desinformación en el contexto de una pandemia o de una alerta sanitaria.

UNA MEJOR COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO CENTRAL Y LAS CCAA

Forjaz ha advertido de que la gobernanza en salud sigue siendo una "asignatura pendiente", recordando las "contradicciones" en la respuesta de las distintas administraciones, por lo que ha instado a mejorar los mecanismos de decisión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Del mismo modo, ha considerado que el marco legal que existe en España "es insuficiente" para afrontar una crisis sanitaria de la misma magnitud, por lo que ha urgido a poner en marcha el Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias en Salud.

EL "ROTUNDO ÉXITO" DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN

Otra lección positiva de la pandemia fue la campaña de vacunación frente a la Covid-19, por la que se inmunizó a la gran mayoría de la población española en un "tiempo récord".

"No debemos olvidar que la campaña de vacunación fue un éxito rotundo, alcanzando un 90 por ciento vacunados en tiempo récord. Se pusieron muchísimos medios y se priorizaron grupos de riesgo (...) La vacunación para este tipo de enfermedades es fundamental, pues vimos que disminuyó la mortalidad", ha expresado.

Asimismo, ha recalcado que en la actualidad sigue siendo importante que los grupo de riesgo específicos, como las personas mayores o las inmunodeprimidas, continúen inyectándose las pautas para evitar síntomas graves, aunque también ha señalado la necesidad de dar protagonismo a las medidas de prevención como lavarse las manos, usar mascarillas o estornudar y toser tapándose con el codo en vez de con las manos.

Esta campaña también permitió desarrollar un sistema de información sobre vacunaciones que quedará como una de las "ganancias" tras la pandemia; el estudio ENE-COVID, coordinado desde el Instituto de Salud Carlos III, en el que participaron todas las comunidades autónomas, hizo posible disponer de información útil para evaluar la pandemia.

La presidenta de la SEE ha recordado la importancia de EVALUACOVID, la evaluación publicada a finales de 2023, en la que se resumían las lecciones aprendidas de esta crisis sanitaria, así como del informe que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) publicó en 2022, en el que se incluían muchos aspectos de evaluación de la pandemia, pero que "a pesar de su valor, no han sido demasiado tenidos en cuenta".

EL COVID-19 "NO DEJA DE ESTAR AHÍ"

Si bien la pandemia fue superada, el Covid-19 "no deja de estar ahí", incluido a través del Covid-19 persistente, que se da cuando los pacientes mantienen los síntomas durante semanas o meses tras la infección, lo que tiene un impacto en su vida social y laboral por la fatiga, el dolor muscular y articular, o la tos persistente.

Hasta un 16 por ciento de la población española ha sufrido Covid-19 persistente, y una de cada cinco personas seguían experimentando síntomas cinco semanas después de la infección, según datos del Ministerio de Sanidad.

En este tipo de casos, Forjaz ha recomendado acudir a Atención Primaria en búsqueda de tratamiento, subrayando que muchos síntomas mejoran después de seis meses, para lo que también es recomendable tener un estilo de vida saludable, una alimentación sana, realizar actividad física, aunque sea moderada, y no consumir alcohol ni tabaco.

Por último, ha pedido no olvidar que programas de salud pública como los cribados de cáncer o la atención de otras enfermedades crónicas quedaron suspendidas, que su recuperación ha supuesto un esfuerzo "importante", y que todavía no se conoce el impacto de la pandemia sobre la detección temprana de cánceres prevenibles y no prevenibles, así como el estadio avanzado previsible por la interrupción tanto de los programas de prevención, la derivación ante sospecha diagnóstica y la demora de los tratamientos.