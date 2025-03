Juan Carlos Unzué: "Me encuentro bien, tranquilo y preparado para lo que venga"

El exentrenador y exportero Juan Carlos Unzué asegura que se encuentra "bien" pese al avanze de la ELA, enfermedad que padece y que le retiró de los banquillos y, ahora, le aleja de las retransmisiones deportivas en DAZN, si bien está "preparado" para afrontar "lo que venga" en un futuro.

"Mentalmente me encuentro bien, tranquilo y preparado para lo que venga. Pero físicamente voy sintiendo que la capacidad respiratoria va disminuyendo", comentó en una entrevista exclusiva en DAZN, plataforma en la que ejercía de comentarista de partidos de LaLiga EA Sports.

Debido al avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece desde 2020, y a problemas respiratorios, Unzué opta por dejar las retransmisiones. "Vosotros me habéis dado la posibilidad de mirar o de ver los partidos con esa mirada de entrenador. Quiero anunciaros que, debido a esa limitación respiratoria, necesito hacer más esfuerzo para hablar, por lo que creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de DAZN, muy a mi pesar", expresó.

Unzué reconoce que, aunque le gustaría seguir comentando partidos, su estado de salud no le permite mantener el ritmo de las retransmisiones en directo. "Llevo casi cuatro años en la silla de ruedas, pero poco a poco y, sobre todo este invierno, después de un par de bronquitis, he notado que el tema respiratorio me frena un poco más y me va limitando", se sinceró.

El exentrenador lanzó un mensaje contundente sobre la necesidad de apoyo a las personas con ELA. "Como sociedad, como país, no podemos permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligada a morir porque faltan las ayudas que conlleva la ley ELA", pidió en su conversación con Miguel Ángel Román, voz habitual de DAZN en las retransmisiones.

Para la plataforma, Juan Carlos Unzué ha sido una de las voces más reconocidas en sus retransmisiones durante las últimas tres temporadas. "Ha aportado su análisis técnico y su pasión por el fútbol, compartiendo con los aficionados sus conocimientos tácticos en algunos de los partidos de LaLiga EA Sports", aseguró DAZN.

Desde su incorporación a DAZN, Unzué "ha dejado huella" con su capacidad para analizar el juego desde una perspectiva que combina la experiencia de haber sido portero y entrenador con su cercanía y carisma. "Su presencia ha aportado un valor diferencial a las retransmisiones de LALIGA en DAZN y ha permitido a los espectadores disfrutar de un análisis detallado y enriquecedor", destacó la plataforma.