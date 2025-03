Irán acusa a EEUU de "atacar" a los iraquíes por prohibir a Bagdad la compra de electricidad iraní

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Aragchi, ha criticado este lunes al Gobierno estadounidense, al que ha acusado de "atacar al pueblo de Irak", por su decisión de no renovar la exención que permite a Bagdad comprar electricidad iraní, una medida adicional de presión contra Teherán para que se reincorpore a conversaciones sobre su programa nuclear.

"Es sumamente deplorable que la Administración estadounidense haya decidido atacar al inocente pueblo de Irak intentando privarle del acceso a servicios básicos como la electricidad, especialmente ante la llegada de los meses calurosos del año", ha lamentado en un escueto mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Asimismo, el jefe de la cartera diplomática iraní ha reafirmado su "compromiso" con el Gobierno de Irak y ha asegurado que "colaboraremos para repeler las acciones ilegales de Estados Unidos".

Estas declaraciones llegan días después de que el Departamento de Estado estadounidense anunciara que no renovará la extensión de acuerdo con el memorándum presidencial al respecto, donde queda estipulado que no Washington no permitirá a Irán "ningún grado de alivio económico o financiero". La exención, declarada por el entonces presidente de EEUU, Joe Biden, expiraba el pasado fin de semana y su sucesor, Donald Trump, ya anunció en enero que no tenía intención de prorrogarla.

El Gobierno estadounidense, en las últimas semanas, ha ofrecido a Irak la posibilidad de compensar este déficit a través de acuerdos con compañías estadounidenses mientras Trump ha amenazado públicamente a la república islámica para que reabra las conversaciones sobre su programa nuclear o de lo contrario se planteará una opción militar.

El problema para Irak es que el país todavía depende en parte de la electricidad iraní y sus programas de diversificación no están completamente desarrollados --está construyendo una nueva planta solar con la francesa TotalEnergies y negociando otras dos con Arabia Saudí y Emiratos, además de ultimar la reanudación de exportaciones de petróleo kurdo-- por no mencionar la enorme ascendencia de la república islámica sobre la política de Irak.