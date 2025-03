El United construirá un nuevo estadio "de 100.000 localidades" y que preservará "la esencia" de Old Trafford

El Manchester United inglés anunció este martes su intención de construir un nuevo estadio "de 100.000 localidades como pieza central de la regeneración de la zona" del actual emplazamiento de Old Trafford, al que considera que "se ha quedado atrás" con respecto a otros grandes escenarios y del que respetará su "esencia".

"Hoy marca el comienzo de un viaje increíblemente emocionante hacia la entrega de lo que será el estadio de fútbol más grande del mundo, en el centro de un Old Trafford regenerado. Nuestro estadio actual nos ha servido de forma brillante durante los últimos 115 años, pero se ha quedado atrás con respecto a los mejores estadios del deporte mundial", declaró el copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, en un comunicado en la web del club.

El conjunto inglés explica que el estadio y el proyecto tienen "el potencial de aportar 7.300 millones de euros adicionales al año a la economía del Reino Unido", lo que supone beneficios sociales y económicos a gran escala para la comunidad y la región en su conjunto, incluida la posible creación de 92.000 nuevos puestos de trabajo y más de 17.000 nuevas viviendas, además de atraer a 1,8 millones de visitantes adicionales al año.

'Foster Partners', el grupo de arquitectos designado para diseñar el distrito del estadio, desveló el martes imágenes conceptuales y maquetas de lo que podría ser el nuevo estadio y sus alrededores. Estas imágenes y maquetas servirán de plan director para los trabajos más detallados de viabilidad, consulta, diseño y planificación, a medida que el proyecto entra en una nueva fase.

Ratcliffe aseguró que se podrá "preservar la esencia de Old Trafford", al mismo tiempo que se crea "un estadio verdaderamente vanguardista que transforme la experiencia de los aficionados". "Igual de importante es la oportunidad de que un nuevo estadio sea el catalizador de la renovación social y económica de la zona de Old Trafford, creando puestos de trabajo e inversión, no sólo durante la fase de construcción, sino de forma duradera cuando el distrito del estadio esté terminado", afirmó.

"El Gobierno ha identificado la inversión en infraestructuras como una prioridad estratégica, especialmente en el norte de Inglaterra, y estamos orgullosos de apoyar esa misión con este proyecto de trascendencia nacional, además de local", subrayó el empresario.