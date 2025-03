El Barça y el Atlético de Madrid, a rematar el pase a la final

Madrid, 11 mar (EFE).- Barcelona y Atlético de Madrid lo tienen todo a favor para cerrar el pase a la final de la Copa de la Reina 2024/25 después de haber ganado en la ida como visitantes a Real Madrid y Granada, respectivamente.

El 0-5 conseguido por el conjunto de Pere Romeu en el Alfredo di Stéfano y el 0-2 logrado por el equipo de Víctor Martín en el Nuevo Los Cármenes les sitúan a un paso de la lucha por el título salvo milagro de dimensiones desconocidas en el caso del Real Madrid y remontada también heróica del Granada.

Abrirá el fuego de la vuelta este miércoles el 'clásico' en el Johan Cruyff, donde el Barcelona espera sumar un nuevo triunfo ante el conjunto de Alberto Toril y extender la serie inmaculada del equipo azulgrana, que ha ganado todos los partidos disputados ante el equipo madridista (diecisiete).

Para el Real Madrid se trata de una misión imposible. No solo ha caído siempre, sino que no además no ha conseguido marcarle gol alguno en los siete anteriores enfrentamientos, en los que, salvo en uno, cayó por goleada.

Aun así, Alberto Toril expresó tras la ida que en cuanto a estadísticas de posesión y disparos ambos equipos habían estado parejos y que el Barcelona había decantado la goleada por su mayor acierto en las áreas.

De tal manera, y ante la enorme diferencia en el marcador, tratará el Real Madrid de dar guerra de verdad y competir al equipo que domina con puño de hierro el fútbol español y europeo y cuajar un partido que alimente su confianza sobre todo ante el próximo enfrentamiento en los cuartos de la Liga de Campeones ante el Arsenal, ya que en la Liga F tiene más que encarrilada la segunda plaza tras el propio Barcelona, para lo que es clave que no se engrose la enfermería tras las lesiones deTere Abelleira y Rocío Gálvez, a expensas de la recuperación de la colombiana Linda Caicedo y la alemana Melanie Leupolz.

El conjunto azulgrana, que se enfrentará al Wolfsburgo en el torneo continental encara este encuentro tras golear al Valencia por 4-1, y con las buenas noticias de las recuperaciones paulatinas de Patri Guijarro, Alexia Putellas, Kika Nazareth y Ellie Roebuck, pero ha perdido para varias semanas a la internacional Claudia Pina por una elongación muscular en el sóleo de la pierna izquierda.

El jueves, Atlético y Granada se enfrentarán en el Centro Deportivo Alcalá de Henares con los dos tantos de ventaja del equipo madrileño, que aún no ha encajado gol alguno en esta Copa de la Reina y que, contando el torneo del k.o. y la Liga F, lleva siete partidos imbatido, aunque ello no le ha permitido asegurar la tercera plaza en la competición de la regularidad, por la que está en una dura lucha con el Athletic.

El autogol de la guardameta Sandra Estévez y la buena diana de la brasileña Gio Queiroz le otorgan una clara ventaja que sin ser definitiva es más que importante, aunque el Granada, que ha hecho historia esta temporada en esta Copa y que es la revelación liguera pese a su última derrota, no se rinde de antemano y anuncia batalla para tratar de dar la sorpresa.

De cumplirse los pronósticos Barcelona y Atlético se enfrentarían por cuarta vez en una final de la Copa de la Reina. El equipo rojiblanco ganó en 2016 por 3-2 y el azulgrana en 2017 por 4-1 y en 2018 por 1-0.

El cuadro catalán, que defiende el título obtenido el pasado año ante la Real Sociedad en La Romareda, lucha por su undécima corona y el Atlético por la tercera, después de haber sido campeón en 2023 al superar en la tanda de penaltis al Real Madrid. EFE