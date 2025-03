El Athletic se encomienda a San Mamés; la Real Sociedad a soñar en Old Trafford

Madrid, 11 mar (EFE).- El Athletic se encomienda a la magia de San Mamés para remontar la eliminatoria de octavos de la Liga Europa ante el Roma que tiene cuesta arriba (1-2) por el gol en la prolongación del uzbeko Eldor Shomurodov, en tanto que en otro de los grandes duelos de esta ronda la Real Sociedad acude a Old Trafford dispuesta a dejar k.o. al Manchester United tras el empate de la ida (1-1).

Los cuatro equipos partían al inicio de la competición como aspirantes a luchar por el título que se definirá el próximo 21 de mayo precisamente en La Catedral, pero el azar, fraguado en la novedosa fase inicial bajo el sistema de liga, les hizo encontrarse a estas alturas, demasiado tempranas para su potencial.

El conjunto de Ernesto Valverde no pudo aprovechar el tanto de Iñaki Williams con el que se adelantó en el Olímpico romano, porque el renacido conjunto de Claudio Ranieri reaccionó con prontitud gracias a una diana del lateral español Angeliño y remató la remontada al final.

Ello obliga al Athletic, que ha marcado en sus últimos diecisiete encuentros de la Liga Europa, a vencer por dos tantos. El conjunto español, que tiene la baja por sanción del central Yeray Álvarez, expulsado en la ida, cuenta por victorias sus partidos en casa en el presente torneo continental, pero el Roma está claramente al alza, como está demostrando también en la Serie A, y, sin ir más lejos, sacó adelante un 'play off' previo tremendo ante el Oporto, ante el que empató a uno en Do Dragao.

La Real Sociedad viaja al 'Teatro de los Sueños' de Manchester para tratar de volver a unos cuartos de esta competición que no alcanza desde el curso 1988/89. Lo hace con un resultado inquietante, empate a uno, y en una dinámica no del todo positiva por una alarmante falta de acierto ofensivo, aunque el United no está tampoco muy sobrado de confianza, pese a que lleva tres partidos de la Premier sin perder, aunque en Europa está mostrando un nivel muy superior.

Al Tottenham, dos veces campeón de este torneo, le ocurre prácticamente lo mismo, pero en su caso encara esta vuelta con un marcador adverso ante el dinámico y competitivo AZ Alkmaar neerlandés, que venció por 1-0 en la ida y que ha ganado ocho de sus últimas nueve eliminatorias a doble partido en competiciones de la UEFA.

El duelo entre dos campeones del torneo como el Eintracht Fráncfort y el Ajax es otro de los puntos calientes de este jueves. El cuadro alemán ganó en el Johan Cruyff Arena por 1-2 y espera en su feudo del Deutsche Bank Park rematar al cuadro 'ajacied', que tratará de llegar a su 125 aniversario con la remontada en el bolsillo, en la que no podrá participar por sanción el inglés Jordan Henderson, pero Francesco Farioli tiene mimbres suficientes como para ser el primer equipo que gana como visitante esta campaña a su rival en Europa y pasar de ronda.

El Lazio, que concluyó la primera fase de la competición como líder, también dispone de una corta pero importante ventaja ante el Viktoria Plzen tras el 1-2 de la ida que debe de rentabilizar aunque sin confianzas ante una de las revelaciones.

El Rangers tratará de rematar al Fenerbahce de Jose Mourinho tras vencer en Estambul por 1-3, mismo resultado que logró el Lyon en el feudo del FCSB, el antiguo Steaua, y el que goza de más ventaja es el siempre irreverente Bodo Glimt noruego, que ganó por 3-0 en la ida, aunque en su caso lo hizo como local, y tendrá que jugarse la continuidad en El Pireo ante el Olympiacos del técnico español Jose Luis Mendilibar, vigente campeón de la Liga Conferencia.

- Programa de la vuelta de octavos de final:

18.45 Athletic-Roma (1-2)

18.45 Eintracht Fráncfort-Ajax (2-1)

18.45 Olympiacos-Bodo Glimt (0-3)

18.45 Lazio-Viktoria Plzen (2-1)

21.00 Rangers-Fenerbahce (3-1)

21.00 Lyon-FCSB (3-1)

21.00 Manchester United-Real Sociedad (1-1)

21.00 Tottenham-AZ Alkmaar (0-1)

(Hora CET)

EFE

jap/og