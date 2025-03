Carlos Sobera habla sin tapujos sobre el paso de Terelu Campos por 'Supervivientes' y el abandono de Beatriz Rico

Emocionado porque este martes vuelve a ponerse al frente de la primera gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' de la edición, Carlos Sobera se ha pronunciado sin tapujos sobre cómo está viendo a Terelu Campos en los primeros días de convivencia, y sobre el inesperado y temprano abandono de Beatriz Rico después de solo 4 días en Los Cayos Cochinos.

El presentador de Mediaset ha asistido a la première en Madrid de la película 'Wolfgang' y, con la sinceridad que le caracteriza, no ha dudado en mojarse sobre el papel de la hija de María Teresa Campos en el reality, revelando si ha cumplido sus expectativas y si cree que superará los 21 días que su hermana Carmen Borrego pasó en Honduras para dejar de ser 'fantasma del futuro' y convertirse en concursante oficial como el resto de sus compañeros.

"Estoy viviendo 'Supervivientes' con emoción, porque mañana mismo -por esta noche- tengo que asistir al salto de Anita y de Manuel, que se van a encontrar ahí con nuestro amigo Montoya. Una bomba total" ha comenzado entre risas, apuntando que "creo que la gente se lo va a pasar muy bien porque es una edición con buenos concursantes y va a estar muy bonita, muy interesante".

Un casting potente que tiene una absoluta protagonista por el momento, Terelu, para la que Sobera solo tiene palabras de admiración por el momento: "La he visto bien. Se ha lanzado desde el helicóptero. Hay pruebas que no puede realizar por su condición física, pero hay que entenderlo. Pero la veo como muy animada y muy participativa. Y la actitud, eso es lo más importante siempre. Y está mostrando ella mucha actitud, mucha predisposición. Está a favor del programa y eso hay que reconocerlo" ha destacado.

Muy comentada ha sido la reflexión de la colaboradora sobre su lucha contra el cáncer, confesando que no ha ido a 'Supervivientes' "a dar pena a nadie" porque "es algo que no me quiero permitir a mí misma". "Ni soy ganadora, ni soy más luchadora que nadie, soy como tantas personas que nos están viendo, que no tienen más cojones que luchar, no les queda otra. Aquí haces lo que te dicen y punto, a partir de ahí, tener suerte, que lo que te haya pillado pueda curarse, no es más luchador el que lo vence que el que se va en el camino, es igual" afirmaba muy emocionada durante la gala de 'Conexión Honduras'.

"Yo creo que este tipo de formatos, que parece a veces que solo se han de meter un juego, y que lo son en su mayoría, también te dan oportunidades para mostrar cosas y para superar problemas personales o tabúes personales. Y hay que aprovechar esa oportunidad" ha aplaudido Sobera, aplaudiendo la valentía de Terelu para sincerarse sobre su enfermedad.

Respecto al inesperado abandono de Beatriz Rico, el presentador nos ha contado que "yo predije que se iba a ir". "Porque la vi más débil que el resto de los concursantes. Y luego cuando estuve observándola los primeros días, vi que estaba muy insegura, que no estaba a gusto. La encontraba en contrasitio. Sufría. Y claro, llegó un momento en el que entendí que pudiera, como hizo, abandonar el concurso" desvela, dejando entrever que a él no le ha sorprendido que la actriz haya tirado la toalla tan rápido.