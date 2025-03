Ancelotti: "El responsable de la derrota ya lo tenéis"

Madrid, 11 mar (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció en vísperas de la visita al Atlético de Madrid en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, que los futbolistas son siempre "los responsables de la victoria", pero que en caso de derrota todo el mundo sabe que será él el culpable.

"Es muy claro, los responsables de la victoria son siempre los futbolistas y el culpable de una derrota ya lo tenéis. No es un problema del Real Madrid, es de la figura del entrenador. Todos lo tienen muy claro. El único responsable es el entrenador", opinó en rueda de prensa.

"No es nada nuevo en el fútbol. Se sabe desde hace mucho tiempo y somos conscientes. Para mí está bien porque estoy en un puesto de trabajo muy querido, un trabajo que me gusta. Muchos quieren estar en mi puesto y eso hace que tenga la responsabilidad que tengo que tener", añadió.

Enfocando el derbi, 'Carletto' reconoció que su equipo llega "bien" y "motivado" a un partido decisivo en una competición como la Liga de Campeones que siempre es especial para el Real Madrid.

"Será un partido difícil. Tenemos en cuenta la dificultad pero tenemos confianza para seguir en una competición muy especial para nosotros. Es un partido que nos permite seguir soñando como años pasados. Octavos de final este año es más complicado que otros pero seguimos con la misma confianza de pelear en la competición hasta el último partido", valoró.

Espera Ancelotti un partido con el mismo guion de igualdad de todos los que ha dirigido ante el Atlético de Madrid.

"Recuerdo todos los partidos ante el Atlético muy igualados y competidos. En Champions hemos ganado más nosotros pero en otras competiciones ellos. Mañana va a ser lo mismo, un partido igualado que se decidirá por pequeños detalles como siempre ha pasado", aseguró.

No desveló nada sobre la única duda que existe en el once del Real Madrid, la apuesta por Luka Modric, Eduardo Camavinga o Brahim Díaz para completar el centro del campo. "Tengo más de once jugadores que pueden jugar este partido. Los que no jueguen de inicio van a aportar cuando entren. Un cambio bien hecho puede marcar la diferencia", dijo.

Y dejó claro que no hace caso a los números que muestran que Modric, que jugó los 90 minutos ante el Rayo el domingo, solamente haya enlazado dos titularidades este curso. "Es casualidad, no miro la estadística para plantear la alineación de mañana. En este sentido que Modric no se preocupe que no miro estas cosas", afirmó.

En los habituales elogios que lanza el técnico italiano a Diego Simeone, en esta ocasión dijo que el argentino "es un gran entrenador" y con una "idea del fútbol muy parecida" a la suya.

"Puedo prever lo que va a pasar, como empezará el partido, pero prefiero focalizarme en mi equipo, en como atacar el bloque bajo, salir de la presión, evitar la contra que hacen porque el Atlético juega de muchas maneras, exactamente lo mismo que puede hacer el Real Madrid en el partido de mañana", analizó.

Ancelotti aseguró que son cosas de la prensa que exista tensión entre Vinícius y Kylian Mbappé, que aseguró "se llevan muy bien", y hablo sobre el lanzamiento de penaltis si la eliminatoria acaba en una tanda.

"Ensayar los penaltis es difícil por el ambiente y la situación mental. Tenemos claro los que pueden tirar en una tanda pero no pensamos en esto de momento. Sólo en plantear bien el partido. He tenido jugadores que chutaban muy bien pero no tenían feeling para hacerlo en una tanda, por eso para mí es más importante el aspecto mental que el técnico", sentenció. EFE