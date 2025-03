¿Afectará la participación de Terelu en 'Supervivientes' el estreno de su obra de teatro? Lara Dibildos lo aclara

La participación de Terelu Campos en 'Supervivientes', y el hecho de que la colaboradora -por ahora 'fantasma del futuro'- se convierta en concursante de pleno derecho si supera los 21 días que su hermana Carmen Borrego aguantó en Los Cayos Cochinos hace un año, ha activado las alarmas acerca del estreno de su obra teatral.

Está previsto que la hija de María Teresa Campos debute sobre las tablas en el Teatro Zorrilla de Valladolid el próximo 26 de abril con la comedia 'Santa Lola', pero teniendo en cuenta que el reality dura tres meses y que arrancó hace tan solo una semana, cabe la posibilidad -en primer lugar, si decide quedarse en Honduras, y en segundo si no es expulsada antes por la audiencia- de que su estreno como actriz teatral corra peligro.

Algo que no parece preocupar en absoluto a Lara Dibildos, productora de la obra, que ha revelado que el paso de Terelu por 'Supervivientes' no afectará en absoluto a la primera función de 'Santa Lola': "Claro que puede compaginarlo. Si la obra ya está ensayada, está perfecta. Está todo en orden y todo bien". "Podría estrenar allí en Cayos Cochinos, decidle que lo puede ensayar allí" ha bromeado, reconociendo entre risas que "me viene mal, me viene un poco lejos ir hasta allí a los ensayos".

Íntima amiga de la presentadora, la hija de Laura Valenzuela ha revelado cómo la está viendo en los primeros días de reality. "No es concursante pero lo está haciendo increíble. La he visto como una campeona, la verdad. Me ha sorprendido muchísimo, sí. Estoy súper feliz por ella porque está dando muchísimo más de lo que pensaba" ha apuntado orgullosa, dejando claro que ella sabía que Terelu tenía otros "compromisos profesionales" y por eso dejaron "todo organizado" y "ensayado" antes de su marcha a Honduras, por lo que el estreno de la obra será sí o sí el 26 de abril como estaba previsto en un principio. "Yo espero que vuelva antes, claro que sí" ha zanjado.

Lara tiene el corazón divivido con 'Supervivientes', ya que además de la madre de Alejandra Rubio, en los Cayos Cochinos está su ex Álvaro Muñoz Escassi, padre de su hijo Álvaro y con el que tiene una maravillosa relación. "Le veo como siempre, es un campeón" ha confesado, convencida de que si coincide con Terelu -ya que ahora están en grupos diferentes- se convertirá en un gran apoyo para ella.

Cambiando de tema, el próximo 17 de marzo se cumplirán dos años de la muerte de su madre, y comentadísima ha sido la entrevista que ha dado la actriz a la revista 'Lecturas' desvelando que la herencia de la icónica presentadora no le ha dado ni para comprar muebles nuevos. Unas declaraciones a las que ha quitado hierro, asegurando que "no se puede ni hablar porque a veces lo sacáis de contexto, por Dios".