Aerolíneas en EE.UU. recortan proyecciones por debilidad de la economía

(Bloomberg) -- American Airlines Group Inc. y Delta Air Lines Inc. lanzaron una advertencia sobre la salud de la economía de EE.UU.: el gasto de los consumidores ha retrocedido bruscamente a medida que aumentan las preocupaciones económicas.

American casi duplicó el martes sus expectativas de pérdidas para el primer trimestre, pocas horas después de que Delta redujera a la mitad sus previsiones de ganancias. Las aerolíneas, junto con su rival Southwest Airlines Co., están moderando las expectativas ante un rápido cambio de tendencia de la demanda que había impulsado a la industria de cara a 2025.

El primer trimestre ha sido “un desfile de horrores”, dijo el martes el director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, en una conferencia con inversionistas.

El mercado de los viajes aéreos enfrenta desafíos como la volatilidad económica, el mal tiempo y una serie de accidentes que han asustado a muchos viajeros. El gasto de los consumidores está bajo presión ante la incertidumbre que han ocasionado las acciones de la administración Trump, como la imposición de aranceles y drásticos recortes de empleo a nivel federal.

Las acciones de Delta caían un 7,4% a las 10:37am de Nueva York, mientras que American y United Airlines Holdings Inc. también cayeron. Southwest revirtió las pérdidas iniciales tras anunciar planes para aumentar los ingresos con nuevas tarifas por equipaje facturado.

American prevé ahora una pérdida de hasta 80 centavos por acción en los tres meses al 31 de marzo, según un comunicado del martes. La aerolínea había predicho anteriormente una pérdida de no más de 40 centavos por acción, mientras que los analistas esperaban, en promedio, una pérdida de 28 centavos.

American también recortó sus expectativas de ventas, diciendo que “el entorno de ingresos ha sido más débil de lo esperado inicialmente”. Ahora predice ingresos planos en el primer trimestre, en comparación con un pronóstico anterior de hasta un 5% de aumento.

Accidentes aéreos

La aerolínea señaló que el mortal accidente del 29 de enero, en que un avión chocó con un helicóptero militar en Washington, ha afectado la demanda. A esto le siguió, unas semanas después, el aterrizaje forzoso de un avión regional de Delta en Toronto.

El lunes, Delta citó preocupaciones de seguridad al recortar su previsión de ganancias para el primer trimestre. Los beneficios serán de 30 a 50 centavos por acción en el período, por debajo de la previsión anterior de hasta US$1, dijo la aerolínea. También rebajó las previsiones de crecimiento de los ingresos y del margen operativo.

Por otra parte, el martes Southwest recortó sus expectativas de ingresos para reflejar la “debilidad de las reservas y las tendencias de la demanda, ya que el entorno macroeconómico se ha debilitado”. JetBlue Airways Corp. actualizó sus estimaciones de capacidad de vuelo, citando las interrupciones relacionadas con el clima y los indicadores macroeconómicos mixtos.

“Los viajes están obviamente dentro de la categoría discrecional y son un área en la que los consumidores podrían buscar recortar si los temores económicos se hacen realidad”, dijo Conor Cunningham, analista de Melius Research, en un informe del 9 de marzo.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: US Airlines Slash Guidance as Economy, Accidents Spook Flyers

