Tokio recuerda a las víctimas del mayor bombardeo no nuclear de la historia hace 80 años

Tokio, 10 mar (EFE).- Tokio recuerda este lunes a las 100.000 víctimas del bombardeo por parte de Estados Unidos que asoló la ciudad hace 80 años, el más grande de la historia sin utilizar armas nucleares, que tuvo lugar hacia el final de la II la Segunda Guerra Mundial.

El 10 de marzo de 1945, bombarderos estadounidenses B-29 lanzaron más de 1.600 toneladas de bombas incendiarias sobre el centro de la capital nipona que terminó con la vida de 100.000 personas e hirió a un millón más, además de destruir más de 40 kilómetros cuadrados de edificios de Tokio.

A medida que los supervivientes al bombardeo envejecen y mueren, continúan apareciendo nuevos documentos que muestran los daños de aquel suceso y siguen los esfuerzos por transmitir las historias de los que lo vivieron en primera persona.

En este contexto, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, anunció la pasada semana que participaría este lunes en un rito "por la paz" para conmemorar a las víctimas del bombardeo en el parque Yokozuna, ubicado en el distrito de Sumida, el más afectado por los ataques estadounidenses, que también afectaron a los distritos de Koto y Taito.

Asimismo, a las 14:00 hora local (5:00 hora GMT) tendrá lugar un minuto de silencio en el Ayuntamiento de Tokio en honor a las víctimas de este ataque aéreo que provocó el mayor número de víctimas inmediatas de la historia.

También en memoria de los fallecidos se reunieron este domingo unas 500 personas, entre ellas la ensayista Kaori Ebina, que perdió a seis miembros de su familia, en el templo Kan'ei-ji, en Ueno, para rezar por la paz.

Posteriormente se trasladaron al parque de Ueno, donde muchas de las víctimas fueron enterradas temporalmente, y Ebina dijo: "Es trágico que los niños pierdan a sus padres en la guerra. Las guerras siguen ocurriendo en el mundo, y debemos alzar nuestras voces, aunque sean pequeñas, para transmitir la estupidez de la guerra a la próxima generación".

El domingo también, en el distrito de Koto, se celebró una 'Reunión para transmitir el relato del Gran Ataque Aéreo de Tokio' que contó con unos 220 asistentes, entre ellos Kisako Motoki, que perdió a sus padres y a su hermano pequeño en el ataque.

Motoki, que a sus 10 años se convirtió en huérfana de guerra y sufrió las consecuencias del aquel trágico suceso, comentó: "Si el país no hubiera entrado en guerra, no habría habido miedo ni penurias. No debemos volver a crear huérfanos de guerra". EFE