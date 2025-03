Perú aún confía en clasificar al Mundial de 2026, afirma el seleccionador Óscar Ibáñez

Lima, 10 mar (EFE).- El seleccionador interino de Perú, Óscar Ibáñez, afirmó este lunes que tanto su comando técnico como los jugadores piensan que la Bicolor todavía se puede clasificar al Mundial del 2026, a pesar de que ocupa la última posición en la tabla a falta de seis jornadas de eliminatorias por disputar.

"Los jugadores están en la misma línea, ellos piensan que se puede y que todos los partidos son claves", señaló Ibáñez durante una rueda de prensa convocada con motivo del primer entrenamiento de la selección nacional para los encuentros que disputará este mes con Bolivia y Venezuela, en casa y como visitante, respectivamente.

El seleccionador, que ocupa el cargo de manera interina tras la salida del uruguayo Jorge Fossati, recordó que se va a entrar en "el último tercio de la eliminatoria" y que "en las dos últimas ediciones fueron los momentos de Perú", que ocupó finalmente la quinta posición y disputó la repesca mundialista.

"Así que recurrimos a eso. Los jugadores están haciendo todo para llegar en su mejor versión", enfatizó el estratega, que en esta primera jornada condujo los entrenamientos junto con el preparador físico Maximiliano Bizzio.

Los entrenamientos consistieron en ejercicios regenerativos en el gimnasio de la Villa Deportiva Nacional (Videna) para los jugadores que tuvieron actividad con sus equipos durante el fin de semana, y en circuitos con balón para los que no jugaron.

Ibáñez reiteró, al respecto, la confianza de su comando técnico en la respuesta de los seleccionados en el último tramo de las eliminatorias y dijo que esperan "hacer la mejor preparación" cuando estén todos juntos.

El seleccionador también explicó la convocatoria del veterano Paolo Guerrero, de 41 años, quien había anunciado su decisión de dejar el combinado nacional, pero en los últimos días manifestó que aceptaría un eventual llamado.

"No había quedado muy claro si había dejado la selección o no, cuando hablé con él vio que se podía pelear, que había muchas chances, yo le dije que contaba con él, él me dijo que sí, que iba a estar a disposición", acotó.

Ibáñez, quien integró el comando técnico de Perú que condujo con gran éxito el argentino Ricardo Gareca hasta el 2022, reiteró que está "muy entusiasmado" con el inicio de esta etapa de su carrera y dijo que ha notado la misma actitud en los jugadores convocados.

El seleccionador anunció el último domingo una lista de convocados en la que figuran los experimentados Guerrero, André Carrillo y Gianluca Lapadula, así como jóvenes figuras como el defensa del Alianza Lima Erik Noriega y el atacante del Melgar Kenji Cabrera, ambos de destacadas actuaciones en la actual edición de la Copa Libertadores.

Perú, que solo tiene 7 puntos en la clasificación sudamericana al Mundial del 2026, recibirá el próximo 20 de marzo Bolivia, y el 25 de marzo visitará a Venezuela.

Los entrenamientos de la Bicolor continuarán durante la mañana de este martes en la Videna y se espera que el plantel se complete a lo largo de la semana con la incorporación de los convocados que aún deben jugar la Copa Libertadores y los que militan en equipos del extranjero. EFE