Musk culpa a “ciberataque masivo” por interrupciones en X

(Bloomberg) -- Elon Musk atribuyó las interrupciones generalizadas en su plataforma de redes sociales X a un “ciberataque masivo”, que especuló que fue orquestado por un “grupo grande y coordinado” o un país.

Decenas de miles de usuarios en todo el mundo informaron cortes intermitentes en X el lunes, según el sitio web de seguimiento Down Detector. Las nuevas publicaciones no se cargaban para los usuarios de países como EE.UU., Reino Unido, Francia e India en varios momentos del día. Las interrupciones del servicio duraron unos minutos cada una.

Más tarde, X reconoció que la plataforma había experimentado una interrupción en todo el sitio que también afectó los canales de datos para los desarrolladores.

“Nos atacan todos los días, pero esto se hizo con muchos recursos”, dijo Musk en una publicación en X.

Esta no es la primera vez que Musk culpa a un ciberataque por las interrupciones en su plataforma de redes sociales. El año pasado, Musk también culpó a un ciberataque “masivo” por el retraso de una conversación entre el entonces candidato presidencial republicano Donald Trump y él mismo en X.

En ese momento, describió el ataque, sin pruebas, como un ataque DDoS que consiste en inundar un sitio con más tráfico del que puede manejar.

Un representante de X no respondió de inmediato a una solicitud anterior de comentarios.

