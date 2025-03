Merlier:"Este triunfo lo recordaré, nunca había ganado de amarillo"

Redacción deportes, 10 mar (EFE).- El belga Tim Merlier (Soudal Quick Step), campeón de Europa en ruta, logró el doblete con el segundo triunfo consecutivo en la París Niza, la primera vez que levanta los brazos con un maillot de líder.

"Éste es un triunfo que recordaré, ya que por primera vez en mi carrera gano con el maillot de líder", dijo Merlier en meta.

El velocista del Soudal explicó que "hoy hemos tenido que hacer el trabajo sucio nosotros mismos durante mucho tiempo, pero después el Lidl-Trek nos ayudó. Abrahamsen estuvo muy fuerte y se mantuvo alejado durante mucho tiempo. Al final estoy muy contento con el resultado".

Merlier salió ileso de una caída que le pudo costar muy caro, pero puso continuar en carrera, enlazar con el pelotón y luego ganar al esprint.

"Se cayeron delante de mi y no me dio tiempo a frenar. También me golpearon. Se me rompió una rueda y tuve que cambiar de bici", comentó.

Merlier tratará de mantener el maillot amarillo este martes en la crono por equipo, pero admite que "no será fácil". EFE