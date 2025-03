Martes 11 de marzo de 2025 (22.00 GMT)

(Actualiza con ONU Mujeres)

Madrid, 10 mar (EFE).-

Nuuk (Groenlandia).- Groenlandia celebra este martes unas elecciones autonómicas cuya campaña ha estado marcada por el interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por comprar ese territorio autónomo danés, lo que ha impulsado el debate independentista.

Yeda (Arabia Saudí).- Delegaciones de Ucrania y EE.UU encabezadas por sus respectivos responsables de Exteriores, Andrii Sybiha y Marcos Rubio, se reúnen en Arabia Saudí para abordar las posibles negociaciones para un tratado de paz con Rusia.

Lisboa.- El Parlamento de Portugal debate la moción de confianza impulsada por el Gobierno del primer ministro, el conservador Luís Montenegro, tras la polémica generada por una empresa de su familia fundada por él hace años.

Estrasburgo (Francia).- Ceremonia europea en homenaje a las víctimas del terrorismo, que se desarrolla en Estrasburgo con la participación del presidente francés, Emmanuel Macron, y de las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

París.- Los jefes de Estado Mayor de varios países europeos que estudian cómo apoyar militarmente un hipotético acuerdo de paz en Ucrania mantienen una primera reunión en París.

Berlín.- El grupo automovilístico alemán Volkswagen, que va a recortar 35.000 empleos, presenta este martes los resultados de 2024, un año marcado por la debilidad de China.

Bruselas.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea debaten el plan para financiar el rearme de Europa, en particular el alcance de la flexibilización de las reglas fiscales que permitirá a los Estados aumentar su gasto en defensa hasta un 1,5 % del PIB al año.

Bruselas.- El ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, ofrece una rueda de prensa en Bruselas tras la reunión de los ministros del ramo de la Unión Europea.

Bruselas.- La Comisión Europea presenta su propuesta sobre la Ley de Medicamentos Críticos, que busca garantizar el suministro de medicamentos básicos a la Unión Europea y reducir su dependencia de Asia.

Roma.- El papa Francisco llega a su día 26 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios habiendo consolidado su mejoría pero aún en terapia por la situación "compleja" de su cuadro clínico.

Tel Aviv.- Tras su victoria en los Óscar, donde "No Other Land" se hizo con el premio a mejor documental, Israel trató de ocultar la película, que muestra más de una década de violencia contra los palestinos de Masafer Yatta, y pidió a los cines no proyectarla. Para evitarlo, el grupo de activistas palestino-israelí Standing Together ha organizado proyecciones en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades del país.

Damasco.- El nuevo Gobierno sirio sigue buscando a los autores de la matanza de la semana pasada en la costa mediterránea, la peor violencia en años, mientras un comité "independiente" intenta reunir todas las pruebas para esclarecer qué ocurrió.

Teherán.- El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán inaugura una exposición de obras de Pablo Picasso, que se exhibirán junto a piezas de artistas iraníes relacionadas con la obra del español.

Pekín - China clausura su Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal cita política del país, en la que las autoridades anunciaron diversas medidas para mantener el crecimiento económico y sortear la guerra comercial iniciada por Donald Trump.

Fukushima (Japón).- Se cumple el 14 aniversario del terremoto y el tsunami que arrasaron el noreste de Japón y desencadenaron el accidente nuclear de Fukushima, del cual sigue recuperándose la región afectada y mientras continúa el largo y complejo proceso de desmantelamiento de las instalaciones nucleares.

Tokio.- Comienza la 50 edición de Foodex Japón, una de las principales ferias de la industria alimentaria de Asia, en la que participarán más de 3.000 empresas de unos 70 países.

Washington.- El lehendakari, Imanol Pradales, habla ante los medios en el marco de su viaje a Estados Unidos.

Nueva York.- Entrevista con María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de la ONU, ministra de Ecuador en varias carteras y que suena como posible nueva secretaria general de la ONU.

San Isidro (Argentina).- El juicio oral a los ocho acusados por la muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, quien falleció el 25 de noviembre de 2020 por presuntas negligencias médicas, comienza este martes en la localidad de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.

Nueva York.- Sesión anual del Consejo de Seguridad en la que se pasa revista a la cooperación entre la ONU y la Unión Europea. Asistirá la Alta Representante de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

Lima.- Se celebra la tercera sesión del juicio contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de un fallido intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, con la continuación de las presentaciones de los abogados de los coimputados en este proceso, por el que la Fiscalía pide 34 años de cárcel para el exmandatario.

Quito.- La exesposa del presidente de Ecuador, Gabriela Goldbaum, acompañada de varias activistas, pide en el Parlamento que se apruebe un proyecto de ley para tipificar la violencia vicaria, como la que ella denuncia haber sufrido de Daniel Noboa.

Santiago de Chile.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumple su tercer año en el cargo e inicia el último año de su mandato, que estará marcado por las elecciones de noviembre en las que más de 15 millones de chilenos elegirán a su sucesor.

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta el informe de seguridad preliminar de los primeros cinco meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, así como el balance del primer mes de la ‘Operación Frontera Norte’, que acordó con el mandatario estadounidense, Donald Trump, a cambio de aplazar los aranceles.

Ciudad de México.- La sequía, que afecta a más del 53 % del país, especialmente a los estados del noroeste de México, preocupa a sectores como la agricultura y la ganadería y expertos advierten que el fenómeno meteorológico La Niña podría acentuar la problemática, recrudeciendo la falta de agua y lluvias extraordinarias en el sur del territorio nacional.

Ciudad de México.- Las exportaciones de productos mexicanos a Estados Unidos han sufrido importantes repercusiones tras las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles de 25 %, pese a que no han entrado en vigor estas medidas.

Nueva York.- Presentación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Nueva York y sus planes para EEUU en los años venideros.

