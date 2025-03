Karla Sofía Gascón, emocionada, reaparece en los Premios Unión de Actores y se hace con el galardón

Después de su polémico paso por la gala de los Óscar y las muchas críticas que ha recibido, Karla Sofía Gascón ha reaparecido en nuestro país para acudir a la gala de la 33º edición de los Premios Unión de Actores que tuvo lugar en el Teatro Circo Price de la capital. En medio de una gran expectación y sin poer contener las lágrimas, Karla recogía el galardón a mejor actriz en producción internacional por su papel en Emilia Pérez.

Muy emocionada, la actriz reconocía durante su discurso: "Hace cinco años hacía funciones en México, donde solo acudía una persona, y ya entonces en las redes sociales me insultaban. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les hubiera gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición. Nada ha cambiado, igual que no ha cambiado mi ilusión. No soy un robot, soy una mujer como las demás, con mis virtudes y con mis defectos, a veces un poco imbécil, con una hija a la que quiero dejar un mundo mejor". Con ganas de olvidar todo lo sucedido y seguir adelante con su vida, Karla dejaba muy claro con sus palabras que seguirá trabajando duro: "Voy a seguir dando lo mejor de mí, porque amo mi trabajo, porque creo que hacemos lo más bonito que podemos hacer en este mundo, llevar la vida de unas personas a otras para que todos evolucionemos".

Tras recoger su galardón, la actriz se enfrentaba a las preguntas de los medios ante los que se mostraba agradecida por las muestras de cariño de la prensa, pero también por el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros con este premio. "La verdad, estoy muy feliz, ha sido maravilloso, no me lo esperaba, que los compañeros me reconozcan, me hacen muy feliz y les agradezco a todos" reconocía Karla Sofía Gascón con su estatuilla en la mano.